Yabancı plakalı arabaların Türkiye'de kalabilmesi için kara yolları denetleme müdürlüğünün belirlemiş olduğu prosedürlere uyma şartı aranır. Bu şartları yerine getiren yabancı plakalı arabalar Türkiye'de belirli bir süre kalabilirler.

Yabancı Plakalı Araba (Araç) Türkiye'de Ne Kadar Süre Kalabilir?

Yurt dışından pek çok vatandaş araç getirmek istiyor. Dolayısıyla araçlar ülkemize kayıtlı olmadığından dolayı yabancı plakalı araçlar olarak kayıtlara işlenmektedir. Yabancı plakalı araçların ülkemizde kalma süresi 24 ay yani 2 yıldır. Maksimum 2 yıl kalabilen yabancı plakalı araçların uyması gereken bazı prosedürler bulunmaktadır. Eskiden yabancı plakalı araçların ülkemizde kalış süreleri 6 ay ile sınırlı iken son yıllarda gidilen düzenleme ile bu süre 2 yıla kadar çıktı.

Yurt dışından yabancı plakalı araçların ülkemize giresi için o ülkede bir yılın en az 185 gününü ikamet ediyor olması şartı aranır. Bunu resmi belgeler ile birlikte ilgili yerlere sunmanız istenecektir. Yurt dışından yabancı plakalı araçları Türkiye'ye yalnızca yurt dışında ikamet eden kişiler getirebilir.

Daha önce yurt dışına çıkmamış ya da yurt dışında ikamet etmeyen kişiler yabancı plakalı araçlar ile ülkede bulunamazlar. Getirilen yabancı plakalı araçların sürücüsü de pasaporta işleneceğinden dolayı 24 ay boyunca aracı 3. şahıslar kullanamaz. Aracı 3. şahısların kullanabilmesi için mutlaka araç pasaport sahibinin arabanın içinde bulunuyor olması gerekiyor.

Ülkemizde yurt dışından araç getirmek için herhangi bir kısıtlama yoktur. Yurt dışında ikamet eden bir kişi pasaporta işlemek şartı ile istediği kadar yabancı plakalı araçları Türkiye'ye getirebilir. Bunun için de her araca maksimum 24 ay süre verilir. Ülkemizde ki çifte vatandaşlar da yine yurt dışından araç getirebilir. Bunun için herhangi bir kısıtlama veya başka bir prosedür söz konusu değildir.