Yabancı Plaka Hgs Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? Yabancı Araçlar İçin Hgs Nasıl Alınır

Yaz tatili ya da farklı sebeplerden dolayı Türkiye'ye gelen gurbetçiler için, yabancı plakalı araç dahilinde HGS üzerinden geçiş yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda otoyol ve köprüler kullanılırken bunu nasıl yapılacağına dair bilgi alınmaya çalışılıyor. Özellikle yabancı plaka araçlar için HGS alımı ile beraber köprü ve otoyollar güvenli şekilde kullanılabilir.

Yabancı Araçlar İçin HGS Nasıl Alınır?

Farklı sebeplerden dolayı Türkiye yabancı plaka üzerinden giriş yapan gurbetçiler, otoyol ve köprüleri kullanabilmek için mutlaka HGS’ye sahip olması gerekmektedir. Önceleri yabancı plakalar için bu konuda sorunlar yaşanırken, günümüzde alınan önlemler ile beraber artık kaçak girişlerin önüne geçilmiş durumdadır. Bu konuda saatlerce yol kat ettikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak isteyen gurbetçiler, farklı yolları kullanmak suretiyle yabancı plakalı araçlar için HGS’yi satın alabilir.

- PTT şubeleri,

- Sınırlardan,

Özellikle eğer bu bölgelerde sıra beklemek istemiyorsanız doğrudan geçiş yaparak daha sonra ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Bulunduğunuz bölge itibariyle 15 günü geçirmeden PTT şubelerinden alacağınız HGS kartı ile beraber ödemeyi yapabilirsiniz. Bu ücret otoyol ya da köprü ücretleri ile aynı fiyata dahildir.

Yabancı Plaka HGS Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Yabancı plaka araçlar için HGS sorgulama iki farklı işlem üzerinden yapılmaktadır. Bu işlemlerden biri HGS kartı diğeri ise HGS etiketi ile sağlanır. Ancak özellikle gurbetçilerin memlekette geçirdikleri süre boyunca, farklı otoyol ve köprüler sırasında sürekli uğraş vermemek adına etiket en doğru tercihtir.

Sticker şeklinde aracınızı etiketi yerleştirmek suretiyle güvenli şekilde beklemeden giriş çıkış yapabilirsiniz. Özellikle HGS kart almak üzere 1 yıllık dolum ile beraber güvenli şekilde her sene rahatlıkla geçiş sağlayabilirsiniz. Bu işlemi de aynı şekilde sınırdan ya da PTT şubelerinden yapmanız mümkün.