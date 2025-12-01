Yabancı basında KIZILELMA övgüsü! 'Türkiye tarih yazarken dünya şaşkınlıkla izledi'

Haberin Devamı

Bayraktar KIZILELMA, hava-hava füzesi ile bir hedefi başarıyla vurdu. 30 Kasım 2025'te Karadeniz'de Sinop açıklarında gerçekleştirilen test, savunma sanayii çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Söz konusu deneme, bir insansız aracın bu kategoride kaydettiği ilk başarı olarak tarihe geçti.

Test uçuşu sırasında KIZILELMA, hedefi ASELSAN'ın MURAD AESA radarı ile tespit etti. Ardından TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen GÖKDOĞAN füzesini fırlattı. Füze, jet motorlu hedefi tam isabetle vurarak imha etti.

Görevin bir diğer dikkat çeken yanı, insanlı ve insansız platformların ortak harekatı oldu. 5 adet F-16 savaş uçağı ve bir Bayraktar AKINCI İHA'sı, KIZILELMA'ya test boyunca eşlik etti. Senaryo, karmaşık hava operasyonlarında farklı sistemlerin entegre şekilde nasıl çalışabileceğini gösterdi.

Haberin Devamı

Dünya basını, bu başarının hava muharebe doktrinlerini değiştirebilecek potansiyel taşıdığını belirtti. Düşük radar izine sahip KIZILELMA'nın, "görünmeden gör, vurulmadan vur" prensibiyle tasarlandığı belirtildi. Haberlerde, KIZILELMA'nın sergilediği yeteneğin gelecekteki hava harekâtlarında insansız platformların oynayacağı rolü ortaya koyduğu kaydedildi.

MAARİV: TÜRK HAVA KUVVETLERİ TARİH YAZDI, DÜNYA ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin askeri havacılık alanında küresel bir atılım gerçekleştirdiğini duyurdu. "Türk Hava Kuvvetleri tarih yazdı ve tüm dünya şaşkınlıkla izliyor" başlıklı haberde, KIZILELMA'nın henüz hizmete girmeden hava-hava füzesi kullandığı vurgulandı. Gazete, bu gelişmenin uluslararası silahlanma yarışında yeni bir standart belirlediğini aktardı.

Maariv, testin ayrıntılarına geniş yer verdi. KIZILELMA'nın hedefi MURAD radarıyla bulduğunu ve GÖKDOĞAN füzesini fırlattığını yazdı. İnsansız bir hava aracının ilk kez böyle bir müdahalede bulunduğunu belirtti.

Haberde, Türk güvenlik kurumlarının bu denemeyi bir dönüm noktası olarak nitelendirdiği belirtildi. "Görünmeden gör, vurulmadan vur" sloganının KIZILELMA'nın temel felsefesi olduğunu ifade etti. Düşük radar izi sayesinde platformun, yüksek riskli bölgelerde görev yapabildiğini kaydetti.

Haberin Devamı

TELEGRAFİ: TÜRKİYE TARİH YAZDI

Telegrafi haber sitesi, Bayraktar KIZILELMA'nın dünyada hava-hava muharebe kabiliyetini kanıtlayan ilk ve tek insansız platform olduğunu yazdı. Haberde, diğer ülkelerdeki insansız savaş uçağı projelerinin ağırlıklı olarak havadan-yere görevler için tasarlandığına dikkat çekilerek, "Türkiye tarih yazdı" ifadesine yer verildi.

Testin, Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16'lar eşliğinde yapıldığı bilgisi paylaşıldı. KIZILELMA'nın, F-16'lar ile birlikte gerçekleştirdiği uçuşun, hava muharebesinin geleceğine ışık tuttuğu vurgulandı.

Hedef tespit aşamasının ASELSAN'ın AESA radarı ile gerçekleştiği aktarıldı. GÖKDOĞAN füzesinin fırlatılması sonrası hedefin yüksek hassasiyetle vurulduğunu bildirdi. Bu testle, KIZILELMA'nın hava-hava taarruz yeteneğinin de resmen kanıtlandığı vurgulandı.

Haberin Devamı

ARMYRECOGNITION: İNSANSIZ MUHAREBE KABİLİYETİNDE BÜYÜK SIÇRAMA

Armyrecognition, KIZILELMA'nın görüş mesafesi ötesinde kaydedilen ilk hava-hava imhasını gerçekleştirdiğini yazdı. Doğrulanan bu angajmanın, insansız muharebe yeteneğinde büyük bir sıçrama anlamına geldiğini ifade etti. Haberde, altıncı nesil hava doktrininin operasyonel bir gerçekliğe dönüştüğü yorumuna yer verildi.

Testin stratejik ve jeostratejik etkilerinin Türkiye sınırlarını aştığı belirtildi. Milli platform, radar, füze ve veri bağlantısı kullanılarak egemen bir hava muharebe zinciri sergilendiği kaydedildi. Armyrecognition Bu durumun, kritik alt sistemlerde dışa bağımlılığı azalttığını ifade etti.

Haberin Devamı

Haberde, bölgesel olarak KIZILELMA'nın Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki hava kuvvetlerinin planlamasını etkileyeceği öngörüldü. Endüstriyel açıdan ise Türkiye'nin entegre muharebe sistemleri ihracatçısı konumunu güçlendireceği ifade edildi. İtalya ile yapılan ortak üretim anlaşmasının bu sürece katkı sağlayacağı aktarıldı.

THE AVIATIONIST: RADAR GÜDÜMLÜ FÜZE FIRLATAN İLK İHA

The Aviationist, KIZILELMA'nın radar güdümlü hava-hava füzesi fırlatan ilk insansız hava aracı olduğunu duyurdu. Site, GÖKDOĞAN füzesinin canlı atış testinin önemine dikkat çekti. Füzenin, fırlatıldıktan sonra "loft" manevrası yaparak enerjisini ve menzilini artırdığını açıkladı.

Haberin Devamı

Haberde, AKINCI İHA'sının da benzer bir füze testi gerçekleştirebileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bu durumun, daha uygun maliyetli çözümler sunarak pazarlama stratejilerine katkıda bulunacağı belirtildi.

KIZILELMA ve AKINCI'nın otonom yeteneklerine de değinildi. TCG Anadolu gemisine otomatik iniş-kalkış yapabilen TB3 modeli örnek gösterildi. Bu bağlamda, KIZILELMA'nın da temel uçuş manevralarını otonom şekilde gerçekleştirebileceği tahmin ediliyor.

Gözden Kaçmasın KIZILELMA jet avladı Haberi Görüntüle

TIMES OF INDIA: 'KÜRESEL BİR İLK

Times of India, Baykar'ın yaptığı açıklamayı "küresel bir ilk" başlığıyla okurlarına duyurdu. KIZILELMA'nın, yerli GÖKDOĞAN füzesi ile yüksek hızlı jet hedefini vurduğunu yazdı. Haberde, İHA'nın kanat altından füzenin ateşlendiği bilgisi paylaşıldı.

Gazete, bu testle KIZILELMA'nın "doğrulanmış hava-hava muharebe kabiliyetine sahip ilk ve tek mürettebatsız platform" unvanını aldığını aktardı. Teste F-16'ların da insanlı-insansız ortak uçuş için eşlik ettiği ifade edildi.

KIZILELMA'nın düşük radar kesiti ve gelişmiş sensörlerine vurgu yapıldı. Bu özelliklerin, düşman uçaklarını uzun mesafeden tespit ederken kendisinin tespit edilmesini zorlaştırdığı kaydedildi.

DEFENCE MIRROR: ALTINCI NESİL TEKNOLOJİ GÖSTERİSİ

Defence Mirror, Türkiye Savunma Bakanlığı'nın testi "dünyada ilk" olarak nitelendirdiğini yazdı. KIZILELMA'nın, 6. nesil savaş teknolojilerinin sergilenmesine olanak sağladığını belirtti. Haberde, insansız hava aracı takım çalışmasının, bu neslin önemli bir bileşeni olduğuna dikkat çekildi.

Testin Merzifon üssünden kalkan F-16'lar ile Sinop'ta gerçekleştiği bilgisi verildi. AKINCI İHA'sının da uçuşa eşlik ederek tarihi anları görüntülediği ifade edildi.

Hedef tespitinden füzenin isabetine kadar tüm sürecin milli imkanlarla yürütüldüğü vurgulandı. KIZILELMA'nın düşük radar izi ve gelişmiş sensörleri sayesinde "görünmeden gören, vurulmadan vuran" bir konsept sunduğu kaydedildi. Bu özelliklerin, platformu hava muharebesinde üstünlük sağlayacak bir araç haline getireceği değerlendirmesi yapıldı.