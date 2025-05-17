Yabancı basın, zirveyi Hürriyet’ten takip etti

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Görüşmeler öncesinde güvenlik önlemleri alınırken, bazı yabancı basın mensupları ulusal medyadaki haberleri Hürriyet Gazetesi’nden takip etti. Görüşmeler öncesinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nin çevresinde sahil güvenlik ve emniyet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Bina çevresinde özel harekât ve polis ekipleri görevlendirildi.

YOĞUN TRAFİK

Dolmabahçe Ofisi civarında gün boyunca yoğun diplomasi trafiği yaşandı. Uluslararası medya Dolmabahçe’den gelecek haberleri beklerken ilginç anlar da yaşandı.



Hindistan’da yaşadığını, zirve için Japon kıyafeti ve çalgısıyla Dolmabahçe önüne geldiğini söyleyen Japon vatandaşı Junsei Terasawa, “Barış için buraya geldim. İçeride görüşmeler yapılırken ben de burada geleneksel çalgımızı çalarak dua ediyorum. Ülkenize bu görüşmelere liderlik ettiği için çok teşekkür ediyorum, korkunç savaşın sona ermesini istiyorum. (Rus lideri) Putin ve (ABD lideri) Trump gelecek diye duydum, onların da gelip barışın sağlanması için dua ediyorum. Korkunç savaşın sona ermesini istiyorum” diye konuştu. Öte yandan Kadıköy İskelesi yanında Filistin bayrakları açıp “Katil Trump’ı topraklarımızda istemiyoruz. Katil İsrail, soykırımı durdurun, özgür Filistin” diyerek slogan atan iki kişi gözaltına alındı.