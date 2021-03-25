Ya yeni koalisyon ya beşinci seçim

İsrail’de geçen salı günü gerçekleştirilen seçimlerde, 120 sandalyeli Knesset’te (İsrail meclisi), Başbakan Binyamin Netanyahu ve ona destek veren partiler hükümeti kurabilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Netanyahu’nun partisi Likud ve müttefiklerinin en az yedi sandalye eksiği bulunuyor.

Netanyahu liderliğindeki Likud partisi yarışı önde götürse de, sandık çıkış anketlerine göre, milletvekili sayısı düşerek 30’a geriledi. Netanyahu’nun rakibi Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi ise ikinci olarak 17 milletvekili çıkardı. İsrail’in önde gelen medya kuruluşlarından Haaretz, “Oyların çoğu sayıldı ama kazanan yok” başlığına yer verdi.

RAM DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Bu arada, anketlerde yüzde 3.25’lik seçim barajının altında kalacağı öngörülen Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (RAM) 5 milletvekiliyle Knesset’e girmeyi başardı. RAM’ın barajı aşmasıyla Netanyahu öncülüğündeki muhtemel bir koalisyona destek vermesi beklenen sağ bloktaki partilerin toplam milletvekili sayısı 59’a düştü.

Netanyahu ile ittifak yapma olasılığı bulunan Naftali Bennett liderliğindeki sağcı Yamina Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre yedi sandalyeyi garantiledi. Fakat Bennett, henüz Netanyahu’ya destek verip vermeyeceğini söylemedi. Mevcut tabloya göre Netanyahu, ancak Yamina’nın koalisyona katılması ile 61 sandalyeye ulaşabiliyor.

‘BU KEZ STRATEJİ FARKLI’

İsrail üzerine araştırmalar yürüten Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Ferit Belder, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Netanyahu, bu kez sağ bloğun liderliği için yarıştı ve kampanyasının merkezine pandemideki başarısını oturttu. ‘Hayata dönüyoruz’ sloganı ile merkez sağda seçmen kitlesini genişletmeye çalışırken, daha önceki üç seçimin aksine, İsrailli Arap siyasetini şeytanlaştırma yoluna gitmeyerek hem Arap kesiminden oy alma hem de Birleşik Arap cephesini (Müşterek Liste) bölme stratejisi izledi. Bir milyonuncu korona aşısının yapıldığı Arap yurttaşı ziyaret etmesi, partisi Likud’da Arap bir adaya yer vermesi ve Bedevi ziyaretleri bu stratejinin bir parçasıydı.”

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