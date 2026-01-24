Ya uzlaşma ya kuşatma... SDG icin geri sayım

Haberin Devamı

SURİYE’de Şam yönetimi ile SDG arasındaki müzakerelerin, örgütün yayılmacı tutumu sebebiyle akamete uğramasının ardından ordunun, Arap aşiretlerinin de desteğiyle sahada elde ettiği kazanımlar sonrası varılan ateşkesin bugün sona ermesi öngörülüyordu. Suriye hükümeti, 18 Ocak Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi için salı günü SDG’ye dört günlük mühlet vermişti. Ancak kulislerde, DEAŞ’lı teröristlerin kamplardan ve cezaevlerinden Irak’a nakillerinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla bu sürenin bir aya uzatıldığı konuşuluyor. Suriye Savunma Bakanlığı, mutabakat sağlanması halinde, ordunun Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyeceğini, birliklerin şehirlerin çevresinde konuşlanacağını duyurmuştu. Çok taraflı devam eden müzakerelerde ise SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuyla ilgili ‘üç tümen’ formülünde ısrarcı olduğu aktarılıyor. Anlaşma sağlanamaması halinde Ayn el Arab ve Kamışlı ceplerine sıkışan örgüte yönelik kuşatma harekâtının başlaması bekleniyor.

Haberin Devamı

ÇERÇEVEDE UZLAŞILDI

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve SDG lideri Mazlum Abdi’nin önceki gün Erbil’de bir araya gelmesinin ardından görüşmeye dair ayrıntılar belli oldu. Rudaw’a göre görüşmede SDG ile Suriye hükümeti arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi için bir ön çerçeve üzerinde uzlaşıldı. Habere göre, Kürtlerin kontrolündeki bölgeler resmi olarak Suriye devletinin bir parçası olmaya devam edecek, ancak Kürtler bu bölgelerin yönetiminde söz sahibi olacak. Sınır kapıları ve petrol sahaları gibi stratejik noktaların yönetimi Şam hükümetine devredilirken, bu sektörlerin denetimi için hükümet kurumları bünyesinde Kürt personel istihdam edilecek.

ÜÇ TÜMEN TALEBİ

Süreçteki olası tıkanıklık noktası ise Şam yönetiminin SDG unsurlarının Suriye ordusuna bireysel katılımı talebine SDG’nin yaklaşımı. SDG, komutası Kürt subaylarda olacak şekilde üç ayrı askeri “tümen” halinde yeniden organize edilmesini istiyor. Bu sayede güçler, resmi olarak Suriye ordusunun emir-komuta zincirine girmekle birlikte kendi iç bütünlüklerini de korumuş olacak. Bunların yanı sıra Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği gibi makamlara, Mazlum Abdi’nin aday göstereceği isimlerden atama yapılacağı iddia edildi.

Haberin Devamı

Suriye ordusu DEAŞ’lıların tutulduğu Rakka’daki Aktan Cezaevi’nin denetimini devraldı.

SDG’LİLER TRANSFER EDİLDİ

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığı, daha önce SDG kontrolünde bulunan DEAŞ’lıların tutulduğu Rakka’daki Aktan Cezaevi’nin denetimini devraldığını duyurdu. Cezaevinde “en tehlikeli” kategorisinde yer alan yaklaşık 2 bin DEAŞ mensubu bulunuyordu. Yaklaşık 800 SDG’li unsurun, Ayn el Arab’a transfer edildiği aktarılırken amacın bölgede askeri gerilimin önlenmesi, idari ve güvenlik yetkilerinin barışçıl biçimde devri ve Rakka’nın güvenliğinin sağlanması olduğunun altı çizildi.

Ayrıca sadece bu hafta Suriye’deki kamplar ve cezaevlerinden Irak’a 7 bin DEAŞ’lının nakledildiği bildirildi.

Haberin Devamı

CENTCOM KOMUTANI CEPHE HATTINDAYDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper, Suriye ordusu ve SDG arasında varılan ateşkesin uygulanmasını denetlemek amacıyla ülkenin kuzeyindeki cephe hatlarını ziyaret etti. Al Arabiya’nın aktardığına göre Cooper, önce Irak’ın Erbil kentinde SDG lideri Mazlum Abdi ile görüştü, ardından Suriye’ye geçerek ABD askerleri ve sahadaki yerel ortaklarla bir araya geldi.

Cooper’ın ziyaretinde, cephe hatlarında güvenlik durumunu yerinde incelediği, birliklerden detaylı brifing aldığı ve ateşkes ihlallerini önlemek için alınacak önlemleri değerlendirdiği kaydedildi. Uzmanlara göre Cooper’ın cephe hattına kadar gitmesi, ABD’nin Suriye’deki ateşkes sürecine verdiği önemin ve olası bir çatışma tırmanışını önleme çabasının güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.



