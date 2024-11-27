Ya savaş çıkarsa... Almanya sığınak listesi hazırlıyor

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Sivil Savunma ve Afet Yardım Ofisi’nin hazırladığı listede yeraltı tren istasyonları ve otoparkların yanı sıra devlet binaları ve özel mülkler de yer alacak.

EVLER SIĞINAK OLACAK

Yetkililer, insanların yakınlarındaki sığınakları hızlıca bulabilmelerini sağlayacak bir telefon uygulaması üzerinde de çalışıldığını açıkladı. Ayrıca siviller bodrum katlarını ve garajları dönüştürerek evlerinde koruyucu barınaklar oluşturmaları için teşvik edilecek. Haziran ayında onaylanan projenin ne zaman devreye alınacağı ise belli değil. 84 milyonluk ülkede, 480 bin kişinin kullanabileceği, çoğunluğu İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminden kalma 579 sığınak bulunuyor. Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinden bu yana, Moskova’nın NATO üyelerini hedef alma potansiyeli konusunda endişeler artıyor. Ekim ayında, Alman istihbarat şefleri Rusya’nın muhtemelen 2030’a kadar İttifak’a karşı bir saldırı başlatabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.