Santorini halkı endişeli... Ya aylarca devam ederse

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Ege’de Santorini açıklarında 26 Ocak’ta başlayan “deprem fırtınası” dün de etkisini sürdürdü. En büyüğü 4.8 büyüklüğünde onlarca deprem meydana geldi. Bölgedeki hareketlilik devam ederken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 3 Mart’a kadar olağanüstü hâl ilan edilen Santorini’yi ziyaret etti. Sabah saatlerinde adaya ulaşan Başbakan Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias ile birlikte ilk olarak itfaiye servisinin mobil operasyon merkezini ardından da hastaneyi ziyaret etti. Ziyareti sırasında hazırlık durumunu değerlendiren Miçotakis, adayı hâlâ terk etmeyen az sayıdaki halka soğukkanlı olmaları çağrısında bulundu ve devletin gerekli tüm tedbirleri aldığını söyledi.

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Uzmanların bölgedeki depremlerin günler, haftalar hatta aylar sürebileceğine ilişkin tahminleri ise özellikle Santorini’de ayrı bir endişeye neden oldu. Depremlerin turizme olabilecek olumsuz etkisi şimdiden konuşuluyor. Santorini’yi her yıl yaklaşık 3.5 milyon turist ziyaret ediyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİ SÖZLEŞME YAPMIYOR

Yunan sigorta şirketleri, Santorini, Anafi ve Amorgos adalarındaki evler için yeni sözleşme imzalamayı ya da süresi dolan sözleşmeleri yenilemeyi reddediyor. Bazıları ise yeni sözleşme için çok yüksek ücret talep ediyor. Sigorta şirketleri gerekçe olarak “Sigorta muhtemel tehlikelere karşı yapılır. Oysa adalardaki evlerin depremlerden zarar görecekleri kesin” cevabı veriyorlar.