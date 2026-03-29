Ya anlaşma olmaz da savaş büyürse… İşte o felaket senaryoları

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak yürüttüğü savaş ikinci ayına girerken bir yandan anlaşma için müzakere masası kurulmaya çalışılıyor diğer yandan ise taraflar arasında uzlaşı sağlanamaması halinde yaşanabilecek felaket senaryoları dillendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, olası bir anlaşma için Tahran yönetimine verdiği süreyi 10 gün daha uzatarak 6 Nisan tarihini açıklamış, anlaşma sağlanamaması halinde İran’ın elektrik ve enerji altyapısının yok edileceği sinyalini vermişti. Uzmanlar tarafların birbirlerine sundukları talep listelerinin uç noktalarda olduğuna dikkati çekerek savaşın devam etme ihtimalinin az olmadığını vurguluyor. Bu durumda ABD’nin İran’ın enerji altyapısını yok etmesine karşılık İran’ın Körfez ülkeleri ve İsrail’e ait tüm enerji ve su arıtma tesislerini hedef almasına kesin gözüyle bakılıyor. Tahran’ın Arap ülkelerine karşı misillemelerini arttırmasının; bu ülkelerin de ABD ve İsrail’in yanında savaşa dahil olması anlamına gelebilir. Bu durumda savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski ise oldukça yüksek.

SU KRİZİ KAPIDA

Özellikle Körfez ülkelerinde petrol tesisleri kadar stratejik tesisler olan deniz suyu arıtma tesisleri hayati öneme sahip. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman neredeyse tamamen deniz suyu arıtılmasına bağımlı durumda. İran’ın tesisleri hedef alması, doğrudan büyük bir su krizine yol açabilir ve başka bir su kaynağı olmadığı için bu yeni durum günlük yaşamın felç olmasına sebep olabilir. Benzer bir tehlike İsrail için de geçerli.

PEZEŞKİYAN’DAN KÖRFEZ’E UYARI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ülkenin altyapısı ve ekonomik merkezlerine saldırılara güçlü karşılık vereceklerini belirtirken bölge ülkelerine, topraklarını İran’a karşı saldırılarda kullandırmama çağrısını yineledi. Açıklamasında bölge ülkelerine de seslenen Pezeşkiyan, “Kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin topraklarınızdan yönetmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

İÇ SAVAŞ İHTİMALİ BÖLGEYİ YAKAR

Öte yandan Amerikalı bazı uzmanlar savaşın en kötü ihtimalinin kendileri adına yalnızca askeri bir yenilgi olmadığını, İran’da devlet otoritesinin tamamen çökmesi ve ülkenin iç savaşa sürüklenmesinin de tüm bölgeyi bir ateş çemberine sokacağı uyarısında bulunuyor. Bu durumda İran’da nükleer materyallerin güvenliği tehlikeye girebileceği, farklı silahlı grupların ortaya çıkarak bu kapasiteyi pazarlık aracı olarak kullanabileceği ve küresel güvenlik krizi yaşanabileceği belirtilirken iç savaş senaryosunun gerçekleşmesi halinde Ortadoğu’da uzun yıllar sürecek geniş çaplı bir istikrarsızlık oluşabileceğinin altı çiziliyor.

FİDAN BÖLGESEL YAYILMAYA DİKKATİ ÇEKMİŞTİ

Önceki akşam A Haber kanalında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da savaşın bölgesel bir nitelik kazanma riskine işaret ederek, “Maalesef Amerika’nın ve İsrail’in hukuksuz, uluslararası hukuka aykırı olarak başlattığı bu savaş, giderek daha da bölgesel yayılma tehlikesiyle baş başa” uyarısında bulunmuştu. Bölgenin adım adım İsrail’in senaryosunu yazdığı bir oyunun içine çekilmekte olduğunu vurgulayan Fidan, “Şimdi geldiğimiz noktada; aslında İran’a savaş açılırken, bir İsrail yayılmacılığı üzerinden bölgede çok kalıcı, bölgedeki Müslümanların artık bir daha bir araya gelmesini neredeyse çok zor hale getirecek bir fitne tohumunun da maalesef atıldığını görüyoruz. Yani bizim Türkiye olarak bir numaralı hedefimiz; bir defa bu fitnenin ortaya çıkmasını önlemek” ifadelerini kullanmıştı.

Dün İran’ın başkenti Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Huzistan, Tebriz, Şiraz ve Meşhed ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu.