X’e siber saldırı

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Üyeler saatlerce paylaşım yapamadı, akışlarını yenileyemedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirtti. Elon Musk ise, “Yoğun siber saldırı altındayız” açıklamasını yaptı. Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com’a göre, X platformunda ilk kesintinin 12:30 civarında yaşandığı belirtildi. Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 16:00 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi. Saat 20.30’da sorun çözüldü. Elon Musk, dün X’te yaşanan sorunun “siber saldırı” kaynaklı olduğunu söyledi. X’teki resmi hesabından paylaşım yapan Musk, “X’e karşı büyük bir siber saldırı oldu. Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu” ifadelerini kullandı.