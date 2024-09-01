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X platformu kapatıldı: Brezilya’dan Musk’ı kızdıran yasak kararı

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#Brezilya#X Platformu#Elon Musk
X platformu kapatıldı: Brezilya’dan Musk’ı kızdıran yasak kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Brezilya’da yüksek mahkeme, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X’e erişimi engelleme kararı aldı. Mahkeme, karara platformun aşırı sağcı hesapların kapatılması yönündeki talebi kabul etmemesini gerekçe gösterdi. X’in sahibi Elon Musk, kararı veren yargıç Alexandre de Moraes’i “Brezilya demokrasisini yok etmeye çalışmakla” suçladı.

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Brezilya yargısı aralarında eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nın destekçilerinin de bulunduğu ve aşırı sağcı olarak nitelendirilen X hesaplarının kapatılması yönünde karar almış; ancak platform bazı hesapları yeniden erişime açmıştı. Yüksek mahkeme hakimi De Moraes, “yargı kararlarına direnen ve bu ay başında görevden ayrılan X temsilcisi yerine yeni bir temsilci atanması için platforma 24 saat süre vermişti. Sürenin dolmasının ardından dün sabah saatlerinden itibaren siteye erişim kısıtlandı. Ayrıca erişim engelini VPN gibi alternatifler kullanarak aşmaya çalışanlara günlük 8 bin 900 dolar para cezası verileceği bildirildi. Brezilya’da yaklaşık 22 milyon X kullanıcısı bulunduğu tahmin ediliyor. Musk, yargıç Moraes’in yasaları çiğnediğini iddia ederek “O bir diktatör ve sahtekâr” dedi.

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55 yaşındaki yargıç Alexandre de Moraes, özellikle aşırı sağ tarafından sansür ve görevini suistimal etmekle suçlanırken, diğerleri tarafından Brezilya demokrasisini kurtarmaya çalışan bir kahraman olarak görülüyor.

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#Brezilya#X Platformu#Elon Musk

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