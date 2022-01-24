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WSJ, Türkiye’ye F-16 satışını yazdı

#F-16#ABD#Türkiye
WSJ, Türkiye’ye F-16 satışını yazdı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rusya’nın Ukrayna sınırına 100 bin askerle yığınak yaptığı bir ortamda Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışı ve olası anlaşmaya Kongre’nin muhalefetini ele aldı.

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Anlaşmanın Washington-Ankara hattında zedelenen ilişkileri onaracağına dikkat çekilen haberde, Kongre’deki bazı isimlerin Türkiye’nin Rusya’yla ilişkisinden ötürü silah satışına itiraz ettiği kaydediliyor. Habere göre, üst düzey Türk yetkililer anlaşmanın ABD’yle ilişkiler açısından can simidi işlevi görebileceğini düşünüyor. Hem ABD hem de Türkiye’deki uzmanlar, satışın engellenmesi halinde ise Ankara’nın Rusya’ya daha da yaklaşabileceği görüşünde.

‘RUS JETLERİNİ TERCİH EDEBİLİR’

Buna göre Ankara, F-16’ların yokluğunda savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için Rus Su-35 ya da Su-57 jetlerini tercih edebilir. ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey de, “F-16 satışı harika bir çıkış yolu. Sorun şu ki Türkiye’ye karşı özellikle ABD Kongresi’nde o kadar olumsuz bir tavır var ki burada tökezlemelerinden korkuyorum” ifadeleriyle endişeleri özetliyor. Türkiye’ye yeni teknolojilerle donatılmış F-16’ların satışı, Rusya’dan S-400 hava savunma füzesi aldığı için F-35 programından çıkarılmasından sonra gündeme geldi. F-16’lar, Türkiye’nin F-35’lerdeki kaybının telafi edilmesi için ara formül olarak görülüyor. Ancak satış için ABD Kongresi’nin onayı şart.

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#F-16#ABD#Türkiye

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