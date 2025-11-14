WSJ: Milyarlarca dolar kazandılar… ABD şirketleri Gazze’den kazançlı çıkmış

Haberin Devamı

GAZZE Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten beri devam eden savaş ABD’li şirketlerde geniş bir kazanç ağı oluşturdu. Çatışmalar, Filistin topraklarını harabeye çevirdi. İsrail ile diğer Ortadoğu ülkeri arasındaki düşmanlığı artırdı. Ancak, ABD’li savunma şirketleri ve teknoloji devleri için yeni fırsatlar yarattı. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre ABD’nin İsrail’e yaptığı silah satışları o tarihten bu yana ciddi oranda arttı. Washington yönetimi, İsrail ordusuna 32 milyar dolardan fazla silah, mühimmat ve diğer savunma teçhizatlarının satışını onayladı.

EN ÇOK ANLAŞMA BOEING İLE

- İsrail her yıl genellikle 3.3 milyar dolar civarında Amerikan askeri desteği alıyordu. Geçen yıl ise bu rakam iki katına çıkarak 6.8 milyar doları buldu.

- Amerikan şirketleri arasında İsrail ile en çok anlaşmayı Boeing yaptı. ABD, geçen yıl İsrail’e F‑15 savaş uçakları satışını içeren 18.8 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı. Ayrıca Boeing, güdümlü bombalar ve savaş uçaklarıyla ilgili 7.9 milyar dolarlık başka anlaşmalara da taraf oldu.

- İsrail’e satış yapan diğer Amerikan şirketleri arasında savaş uçakları için yedek parça üretimi yapan Northrop Grumman ve füze üreticisi Lockheed Martin yer alıyor. Lockheed Martin, son yıllık raporunda, İsrail ve Ukrayna ile ilgili Amerikan savunma harcamalarındaki artıştan, özellikle de mühimmat alımlarından faydalandığını belirtti. Füze bölümünün gelirleri geçen yıl yüzde 13 artarak 12.7 milyar dolara ulaştı.

- İsrail’in Merkava tanklarının kullandığı 120 mm’lik tank mermilerinin tedariğini sağlayan General Dynamics de listede mevcut.

- İsrail ordusunun kullandığı “Eitan” savaş zırhlı aracının gövdesi Wisconsin merkezli Oshkosh şirketi tarafından üretilirken, motoru Michigan’daki Rolls Royce firmasına ait. Ayrıca Caterpillar’ın D9 zırhlı buldozerleri de Gazze’deki binaların yıkımında sıklıkla kullanılıyor.

6 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Öte yandan Trump yönetimi, İsrail’e yaklaşık altı milyar dolarlık silah satışını onaylamak için Kongre’nin onayını almaya çalışıyor. Bu satışlardan biri de Boeing üretimi Apache helikopterleri için 3.8 milyar dolarlık anlaşmayı içeriyor. WSJ’ye göre, eğer onaylanırsa, İsrail’in mevcut helikopter filosu iki katına çıkacak.

BİR ESİR CESEDİNİ DAHA TESLİM ETTİ

Hamas ve İslami Cihat Hareketi, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bir İsrailli esire ait cesedi daha İsrail’e teslim etti. Hamas bugüne kadar ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze’deki 24 esir cesedini İsrail’e teslim etmişti. Kimlik tespitinin ardından cesedin esirlerden birine ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi’nde 3 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

YERLEŞİMCİ TERÖRÜ DUR DURAK BİLMİYOR… BATI ŞERİA’DA CAMİYE SALDIRDILAR

İSRAİL’in işgali altındaki Batı Şeria’da zeytin hasadı döneminde Filistinlilere sık sık saldırı düzenleyen iki gün önce ise bir süt fabrikası önünde kamyonları kundaklayan Yahudi yerleşimciler önceki gece de bir camiye saldırı düzenleyip duvara nefret dolu sözler yazdı. Amerikan AP Ajansı’na göre Deir İstiya’daki caminin bir duvarı ve halıların bir kısmı hasar gördü. Duvara ise “Korkmuyoruz”, “Yine intikam alacağız” ve “Kınamaya devam edin” gibi sözler yazıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Merkez Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Avi Bluth ender bir şekilde yerleşimci saldırılarını kınamıştı. İsrailli aşırı sağcı bakanlardan güç alan ve genelde herhangi bir kovuşturmaya maruz kalmadan serbest kalan yerleşimciler, Filistinlilerin evlerini, tarlalarını kalabalık bir şekilde sararak mallarına el koyuyor. Batı Şeria’da artan saldırılar üzerine ABD Dışişleri Bakanı Rubio da endişeli olduklarını ve bunun Gazze’deki ateşkes sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

