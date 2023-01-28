WSJ: Biden yönetimi Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı neredeyse birinci yılını doldurmak üzere. Ukrayna lideri Zelenski'nin tank ve ağır silah çağrısına sonunda cevap veren Batılı müttefikler, Kiev'e yaptıkları yardımları yoğunlaştırdılar.

Fransa, İngiltere, Almanya, ABD ve Polonya Ukrayna'ya tank gönderme kararı alırken Avrupa Birliği de Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresini 31 Temmuz'a kadar uzattı.

ABD GAZETESİNDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Peş peşe gelen hamlelerin arkasından ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan The Wall Street Journal ortaya dikkat çeken bir iddia attı.

İddiasını müzakerelere aşina ABD'li yetkililere dayandıran gazete, Washington hükümetinin, Türkiye'nin Moskova'ya uygulanan yaptırımlara katılması için yeni bir hamle yaptığını öne sürdü.



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İddiaya göre Biden yönetimi Rus hava yollarının Türkiye'ye yaptığı seferlerin durdurulması için Ankara'ya baskı uygulamaya çalışıyor.

TÜRKİYE'NİN TARAFSIZ TUTUMU SAYESİNDE BİRÇOK KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Savaşın başından beri Rusya ve Ukrayna arasında 'arabulucu ve kolaylaştırıcı' bir rol oynayan Türkiye'nin tarafsız tutumu sayesinde 'tahıl krizi' gibi birçok sorun aşıldı. Ancak ABD Batı'nın uyguladığı yaptırımlara Türkiye'nin de katılmasını istiyor.



Wall Street Journal gazetesinde yapılan haberde Rus hava yollarının kullandığı uçakların ABD yapımı olduğuna dikkat çekildi ve 1 Ekim'den bu yana 2.100'den fazla uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazete ABD'li üst düzey yetkililerin geçtiğimiz ay Türkiye'ye yaptığı bir ziyarette, Rusya'ya ait ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler sağlanması durumunda cezai işlemler uygulanacağı konusunda uyarıda bulunduğunu iddia etti.



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Biden yönetimi, Ukrayna savaşının başlaması ile geçtiğimiz Şubat ayında Rusya'nın ABD yapımı veya yüzde 25'inden fazlası ABD parçalarından oluşan uçakları kullanmasını yasakladı.

Ancak bu yasak Rusya'nın çok umurunda olmadı. Ülke Batı'ya meydan okuyarak Boeing jetlerini uçurmaya devam etti.