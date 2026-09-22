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WSJ: ABD, Körfez'deki enerji tesislerinin yeniden inşası için 5 milyar dolar önerdi

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#ABD#Enerji Yatırımları#Körfez Ülkeleri
WSJ: ABD, Körfezdeki enerji tesislerinin yeniden inşası için 5 milyar dolar önerdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 00:14

ABD’nin, Orta Doğu ülkelerinin ABD/İsrail-İran savaşında zarar gören enerji altyapılarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak yeni bir fona 5 milyar dolar yatırım yapmayı önerdiği iddia edildi.

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin incelediği belgelere ve ismini paylaşmadığı ABD'li ve Orta Doğulu yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin Körfez'deki enerji tesislerinin yeniden inşasına yönelik fonu başlatmak için 5 milyar dolar önerdiği ileri sürüldü.

Haberde, söz konusu fonun, Orta Doğu ülkelerinin ABD/İsrail-İran savaşında zarar gören enerji altyapılarını yeniden inşa etmelerine ve petrol ile doğal gaz sevkiyatında Hürmüz Boğazı'na bağımlılıklarını azaltmalarına yardımcı olmasının amaçlandığı savunuldu.

Teklifin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil çeşitli Orta Doğu ülkeleriyle görüşüldüğü öne sürülen haberde, ABD’nin 8 Orta Doğulu ülkeden kendi teklifine eşdeğer bir katkı isteyeceği ve 10 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturmayı hedeflediği iddia edildi.

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Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li yetkililerin, fona ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ve düzenlemenin şartlarının değişebileceğini söylediği belirtildi.

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#ABD#Enerji Yatırımları#Körfez Ülkeleri

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