Witkoff’tan dikkat çeken açıklama: ‘Trump Erdoğan görüşmesi ilişkilerde dönüm noktası’

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Beyaz Saray Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini “harika bir görüşme” olarak nitelendirirken, bu ikili temasın Ankara-Washington hattında değişimlere sebep olacağını vurguladı.

‘DÖNÜŞÜME SEBEP OLACAK’

The Tucker Carlson Show isimli sosyal medyada yayınlanan programa katılan Witkoff, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen hafta gerçekleştirilen görüşmenin öneminin yeteri kadar anlaşılmadığını savundu. “Başkan, birkaç gün önce Erdoğan ile harika bir görüşme yaptı. Ben bu konuşmayı gerçekten dönüşüme sebep olacak bir konuşmaydı diye tanımlardım” diyen Witkoff, “Bu görüşmenin yeteri kadar haberleştirilmediğini düşünüyorum” diye ekledi. Bunun nedeni olarak ABD’nin Yemen’deki Husilere askeri operasyon başlatması, İsrail’in Gazze’deki katliamı ve Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri olduğunu öne süren Witkoff, Trump-Erdoğan görüşmesinin bu konular arasında yeterince ön plana çıkmadığını belirtti.

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Steve Witkoff

‘LİDERLERİN İLİŞKİSİ İYİ’

Başkan Trump’ın Türkiye’ye büyükelçi olarak aday gösterdiği ve Senato’dan onay bekleyen yakın dostu Tom Barrack’ın “olağanüstü bir iş” çıkaracağını belirten Witkoff, iki lider arasındaki ilişkiye de dikkat çekti. “Başkan’ın Erdoğan ile bir ilişkisi var ve bu önemli olacak” dedi. Trump’ın ilk döneminde şahsi telefon numarasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği ve ikilinin sık sık doğrudan iletişime geçebildiği biliniyordu. CNN’in kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Trump’ın ilk döneminde devlet başkanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin en büyük kısmı, zaman zaman Beyaz Saray’ı haftada en az iki kez arayan ve Trump’ın emirleri doğrultusunda doğrudan Başkan’a bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleşmişti.

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ÖNEMLİ GELİŞMELER VAR

Göreve başladığından bu yana unvanındaki “Ortadoğu Özel Temsilcisi” görevinden çok daha geniş bir sorumluluk alan ve son olarak ABD-Rusya ve ABD-Ukrayna görüşmelerini de yürüten Witkoff’un, Washington’daki bazı çevrelerde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun önüne geçtiği de konuşuluyor. Trump’ın temaslarını yakından bilen Witkoff, Trump-Erdoğan görüşmesiyle ilgili, “Bence bu görüşmenin sonucunda Türkiye’den gelen bazı olumlu gelişmeler var. Önümüzdeki günlerde bu gelişmeleri haberlerde göreceğinizi düşünüyorum” diyerek yakın zamanda Ankara-Washington hattında hareketli günler yaşanabileceğine dikkat çekti.

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BEYAZ SARAY’DA TEMAS İÇİN HAZIRLIK

Hürriyet’in ulaştığı kaynaklar, ikilinin arasındaki görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermek istediği tüm mesajları ABD Başkanı’na ilettiğini belirtti. Öte yandan kaynaklar, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’a davet etmesi için hazırlıkların yapıldığını ancak henüz net bir tarih veya söz almanın gerçekleşmediğini belirtti.

CAATSA VE F-35 İDDİASI

Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen ABD merkezli Fox News, cuma günü öne sürdüğü iddiada ABD Başkanı Trump’ın, 2020 yılında uygulanan CAATSA yaptırımlarını kaldırmayı ve Türkiye’ye yeniden F-35 satmayı istediğini belirtti. S-400’ler konusunda bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen haber, bu çözümün S-400’lerin kısmen sökülerek faaliyet dışı hale getirilmesi veya Türkiye’de ABD kontrolündeki bir üsse taşınması şeklinde olabileceğini iddia ediyor. Ayrıca Trump’ın, ekibinden Türkiye’yi CAATSA yaptırımlarını ihlal etmiş saymamanın yasal ve teknik yollarını analiz etmelerini istediği de öne sürülüyor.

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