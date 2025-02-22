Witkoff: Trump’ın Gazze planı yanlış anlaşıldı

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“Başkan herkesi neyin mantıklı olduğu ve Filistin halkı için en iyi çözümün ne olduğu konusunda düşünmeye sevk etmek istiyor” diyen Witkoff, Bu planın Filistinlilerin Gazze’de mi yoksa “daha iyi bir yerde mi yaşamak istedikleriyle alakalı olduğunu” öne sürdü. Ateşkes anlaşmasının geleceğiyle ilgili de konuşan Amerikalı yetkili, Hamas’ın Gazze’deki yönetimde kalmamasının İsrail’in “kırmızı çizgisi” olduğunu belirterek ikinci aşamaya geçmek için aşılması gereken bazı konular olduğunu söyledi. Trump, Gazze’nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerine gönderilmesine ilişkin bir plan açıklamıştı.