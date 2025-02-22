×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Witkoff: Trump’ın Gazze planı yanlış anlaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Steve Witkoff#Trump
Witkoff: Trump’ın Gazze planı yanlış anlaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:00

ABD’nin Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff, önceki gün Miami’de düzenlenen Future Investment Initiative Konferansı’nda ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının Filistinlileri zorla yerinden etmeyi amaçlamadığını ve yanlış anlaşıldığını savundu.

Haberin Devamı

“Başkan herkesi neyin mantıklı olduğu ve Filistin halkı için en iyi çözümün ne olduğu konusunda düşünmeye sevk etmek istiyor” diyen Witkoff, Bu planın Filistinlilerin Gazze’de mi yoksa “daha iyi bir yerde mi yaşamak istedikleriyle alakalı olduğunu” öne sürdü. Ateşkes anlaşmasının geleceğiyle ilgili de konuşan Amerikalı yetkili, Hamas’ın Gazze’deki yönetimde kalmamasının İsrail’in “kırmızı çizgisi” olduğunu belirterek ikinci aşamaya geçmek için aşılması gereken bazı konular olduğunu söyledi. Trump, Gazze’nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelerine gönderilmesine ilişkin bir plan açıklamıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Steve Witkoff#Trump

BAKMADAN GEÇME!