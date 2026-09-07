Witkoff Kushner ikilisi ilk kez Kiev’e gitti

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Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, dosyadaki barış teklifini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den sonra Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile masaya yatırdı.

UÇAK GÖNDERMESİ

Cumartesi akşamı Moskova’da Putin ile 3 saat 10 dakika görüşen ikili, bu temasla ilgili en ufak detay paylaşmadan gece yarısı özel uçakla Polonya’ya geçti. Sabaha karşı Polonya’nın Rzeszow şehrine ulaşan ABD ekibi, buradan trenle Kiev’e hareket etti. Dün öğle saatlerinde Kiev tren istasyonuna ilk defa ayak basan Witkoff ile Kushner peronda Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Kiril Budanov, iktidardaki Halkın Hizmetkârı partisi grup Başkanı David Arahaniye ve Ukrayna Dış istihbarat Servisi Başkanı Rustem Umarov tarafından karşılandı.

Heyet Kiev merkezine ulaştığında Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de gruba katılarak konukları selamladı. ABD Başkanı Trump’a güvenlik çekincelerine rağmen Kiev’e ilk defa özel temsilcilerini gönderdiği için teşekkürlerini ileten Zelenski, “Yorucu tren yolculuğu yapmak zorunda kaldığınızı biliyorum. Aslında Kiev havalimanı sizin uçağınızı kabul etmeye hazırdı. Ama Rus tarafı bize hava sahamızı kullandırtmıyor. Havalimanlarımızı vurup duruyorlar” dedi.

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ÜÇ ŞART SIRALADI

Ukrayna lideri, Trump’ın temsilcileriyle görüşmeden önce sabah saatlerinde kurmaylarını toplayarak durum değerlendirme toplantısı yaptı. Çıkışta Ukrayna’nın tüm bu müzakerelerden ne beklediğini özetleyen Zelenski, Ukrayna’nın rahat nefes alabilmesi için üç temel beklentisi olduğunu kaydetti. “Birincisi silahların susması” diyen Zelenski, “İkincisi Ukrayna’ya net güvenlik garantileri verilmesi. Üçüncüsü de savaşın adil bitirilmesi için mantıklı yol haritasının hazırlanması” ifadesini kullandı.

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SONUÇLAR DAHA SONRA

Zelenski - Witkoff - Kushner görüşmesinin ilk iki turu 5 saat sürerken, Kiev’de bulunan Fransa, İngiltere ve Almanya Ulusal Güvenlik Danışmanlarının da katılımıyla 3. tur bir görüşmenin daha yapılacağı belirtildi.

Müzakere sürecini değerlendiren Witkoff, “Cesaretlendik ve gerektiği kadar çalışmaya devam etmeye hazırız” derken, Kushner da, “Çok zorlu bir süreç. Ama Başkan Trump bu savaşın bitmesi için çalışıyor. Bizim için sadece bu savaşın bitmesi değil, Ukrayna’nın kalıcı barış içinde normal gelişmesine şans verilmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

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Görüşmelere ilişkin Moskova’dan ve Kiev’den bir açıklama yapılmadı. Beyaz Saray yetkilileri, Moskova ve Kiev’de elde edilen sonuçların ABD tarafından değerlendirildikten sonra bir iki hafta içerisinde kamuya duyurulacağını aktardı.