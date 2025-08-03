Witkoff Gazze’den çıktı saldırılar devam etti

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Netzarim Koridoru yakınlarında 35 kişi gıda yardımı beklerken öldürüldü. BM’ye göre, mayıs ayından bu yana Gazze’deki yardım dağıtım noktaları çevresinde bin 300’den fazla Filistinli gıdaya ulaşmaya çalışırken öldürüldü. Son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle açlıktan ölenlerin sayısı da 93’ü çocuk 169’a yükseldi. Diğer yandan Witkoff’un Gazze’de ateşkes müzakerelerine ilişkin çelişkili ifadeler kullandığı öne sürüldü. Ziyaret kapsamında Tel Aviv’de İsrailli esir yakınlarıyla bir araya gelen Witkoff’un, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu belirterek, “Hamas, silah bırakmayı kabul etti” dediği iddia edildi. Hamas ise Witkoff’un açıklamalarını yalanladı ve“ Filistin halkı ulusal haklarını tam olarak kazanmadığı sürece silah bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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