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Wipha fırtınası sert vurdu: Ölü ve yaralılar var

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#Tayland#Wipha Fırtınası#Sel Ve Toprak Kaymaları
Wipha fırtınası sert vurdu: Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 16:16

Tayland'da etkili olan Wipha fırtınası nedeniyle 33 ilde sel ve toprak kaymaları yaşandı. Halka gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılar yapıldı. Acil sağlık hizmetlerinin sürdüğü ülkede 7 kişi hayatını kaybetti, 143 kişi yaralandı.

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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ı Wipha fırtınası vurdu. Tayland Afet Önleme ve Müdahale Dairesi (DDPM) tarafından yapılan açıklaya göre özellikle kuzey bölgelerde etkili olan fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar, 33 ilde sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Halka gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılar yapıldı.

Ülke genelinde toplam 43 sağlık tesisinde sel nedeniyle hasar meydana geldi, acil sağlık hizmetlerinin mobil ekipler aracılığıyla sürdürüldüğü belirtildi. Bölgede yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar ve su taşkınlarında ülke genelinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Wipha fırtınası sert vurdu: Ölü ve yaralılar var

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Tayland Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde azalmasının beklendiği, ancak dağlık bölgelerde toprak kayması ve heyelan riskinin sürdüğü ifade edildi.

ORDU YARDIM ÇALIŞMALARINA KATILDI

Tayland Kraliyet Ordusu, sel bölgelerine çok sayıda personel, bot, iş makinesi ve yardım aracı sevk ederek kurtarma çalışmalarına destek verdi. Askeri birliklerin, karadan ve botlarla ulaşımın zor olduğu bazı hanelere dron aracılığıyla erzak ulaştırdığı görüldü. Ayrıca güvenli bölgelere kurulan barınma alanlarına ulaşamayanlar için askeri seyyar sağlık ekipleri vatandaşlara evlerinde tıbbi müdahalelerde bulundu.

Wipha fırtınası sert vurdu: Ölü ve yaralılar var

LAOS'TA EN AZ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KAYIP

Wipha fırtınasının etkili olduğu bir diğer Güneydoğu Asya ülkesi ise Laos oldu. Laos hükümet yetkilisi Vongkham Phanthanuovong yaptığı açıklamada, yaşanan olumsuz hava şartlarından 34 kent ve 262 köyün etkilendiğini, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kayıp durumda olduğunu ifade etti. Phanthanuovong, felaketten yaklaşık 15 bin ailenin etkilendiğini, 2 binden fazla evin zarar gördüğünü, 183 evin ise tamamen yıkıldığını belirtti.

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#Tayland#Wipha Fırtınası#Sel Ve Toprak Kaymaları

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