Haber Giriş: 05.04.2020 - 07:00,
Winfrey 10 milyon dolar bağışladı
ABD’nin en zengin kadınları arasında yer alan talk show sunucusu Oprah Winfrey, koronavirüs mücadelesine 10 milyon dolar bağış yaptı.
Winfrey’in bağışının 9 milyon dolarlık kısmının Mississippi’deki erkek ve kız yurtları da dahil olmak üzere hayır kurumlarına bölüneceği belirtildi. 66 yaşındaki Winfrey’in bağışının 1 milyon dolarlık kısmı ise, Leonardo DiCaprio’nun kurucuları arasında olduğu Amerika Gıda Fonu kampanyasına gidecek.
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