Winfrey 10 milyon dolar bağışladı

Winfrey’in bağışının 9 milyon dolarlık kısmının Mississippi’deki erkek ve kız yurtları da dahil olmak üzere hayır kurumlarına bölüneceği belirtildi. 66 yaşındaki Winfrey’in bağışının 1 milyon dolarlık kısmı ise, Leonardo DiCaprio’nun kurucuları arasında olduğu Amerika Gıda Fonu kampanyasına gidecek.