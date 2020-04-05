MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriWinfrey 10 milyon dolar bağışladı
GeriDünya Winfrey 10 milyon dolar bağışladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 05.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Winfrey 10 milyon dolar bağışladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Winfrey 10 milyon dolar bağışladı
Abone Olgoogle-news

ABD’nin en zengin kadınları arasında yer alan talk show sunucusu Oprah Winfrey, koronavirüs mücadelesine 10 milyon dolar bağış yaptı.

Winfrey’in bağışının 9 milyon dolarlık kısmının Mississippi’deki erkek ve kız yurtları da dahil olmak üzere hayır kurumlarına bölüneceği belirtildi. 66 yaşındaki Winfrey’in bağışının 1 milyon dolarlık kısmı ise, Leonardo DiCaprio’nun kurucuları arasında olduğu Amerika Gıda Fonu kampanyasına gidecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle