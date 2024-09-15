Wilders’in hayali gerçek oluyor: Hollanda’dan göç karşıtı seferberlik

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Aşırı sağcı Geert Wilders’in dışarıdan destek verdiği Hollanda hükümeti, ülke tarihinin en katı göç politikalarını açıkladı. Hollanda’nın Avrupa Birliği’nin ortak sığınma politikasından çıkmak istediğini ilan etti. Eski istihbarat servisi şefi Dick Schoof’un başbakanlığında kurulan koalisyon, önceki gün yeni hükümet programını açıkladı.

ACİL DURUM İLANI

Göç ve İslam karşıtı Wilders’in Özgürlük Partisi’nin domine ettiği hükümet, göçmen akınının önüne geçmek için ‘sığınmacı krizi’ ilan etmeye hazırlanıyor. Schoof, Lahey’de düzenlediği basın toplantısında “Ülkemize yönelik büyük göçmen akınına daha fazla katlanamayız. Bu nedenle yakında göç ve ilticayı daha sıkı hale getirmek için birden fazla prosedürden oluşan acil bir önlem getireceğiz. Halkımız sığınmacı krizi yaşıyor. Bu nedenle yakında göç ve sığınma şartlarını sertleştirecek çoklu adımlar içeren acil tedbirler açıklayacağız” dedi.

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GÖÇE KISITLAMA GELİYOR

BBC Türkçe’ye göre acil durum ilan edilmesi halinde Hollanda Parlamentosu ile Avrupa Birliği’ni (AB) devre dışı bırakacak bu kararname ile Yabancılar Yasası’nın bir bölümü askıya alınacak. Sığınmacı kabulü büyük ölçüde azaltılacak. Süresiz sığınma izni kaldırılacak. Şu an olduğu gibi, 5 yılı dolduran herkese süresiz oturma izni verilmeyecek. Sığınmacılar, geldikleri bölgelerde durumun normale dönmesinin ardından ülkelerine geri gönderilecek.

AİLE BİRLEŞİMİ ZORLAŞIYOR

Dini, siyasi ya da cinsel yönelim gibi nedenlerle sığınma başvurusu yapanlara, “ikili statü sistemi” uyarınca savaş mültecilerinden farklı ve daha esnek bir tavır izlenecek. Aile birleşimi zorlaştırılırken, sığınmacı ancak en az 2 yıllık oturma izni, evi, sabit ve yeterli geliri olmasi halinde aile birleşimi isteyebilecek.

18 yaşından büyük çocuklar kapsam dışı kalacak. Terörizm ya da ciddi şiddet suçlarından mahkûm olan kişilerin Hollanda vatandaşlığı ya da oturma izni geri alınacak. Organize suça bulaşanların mal varlıklarına büyük ölçüde el konacak. Bilişim ya da diğer sektörlerde kalifiye iş gücünün ülkeye girişine ise izin verilecek.

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AB POLİTİKASINDAN ÇIKIŞ

Hükümet ayrıca, Avrupa Birliği’nin ortak sığınmacı programından çıkma talebiyle de Brüksel’e başvurmaya hazırlanıyor. Ancak diğer AB ülkelerinin böyle bir talebe olumlu yaklaşmayacağı öngörülüyor.

MACARİSTAN: SIĞINMACILARI OTOBÜSLE BRÜKSEL’E YOLLARIZ

Avrupa Birliği’nin sığınma hakkı tanınmasıyla ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanı’nın Macaristan’a 200 milyon Euro ceza kesmesiyle ilgili Budapeşte ve Brüksel arasındaki kriz tırmanıyor. Schengen dış sınırlarını korumak için AB’den destek almadan kendi kasasından 2 milyar Euro harcadığını öne süren Macaristan, ceza kararını temyize götürmeye hazırlanıyor. Başbakan Viktor Orban’ın Genel Sekreteri Gergely Gulyas, AB’ye tepki olarak siyasi sığınma hakkı tanınanları otobüslere bindirip Brüksel’e yollayacakları uyarısında bulundu. Macaristan’ı, sığınmacıları’hukuka aykırı alıkoymak’ ve başvuruları reddedilenlere itiraz hakkı tanımamakla suçlanıyor.

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