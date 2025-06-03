Wilders koalisyondan çekildi! Hollanda'da hükümet düştü

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Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göçmen politikalarındaki taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi nedeniyle koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı.

Wilders, koalisyon ortaklarıyla uzlaşarak kabul ettiği "şimdiye kadarki en katı göçmenlik politikası"nın uygulanmasındaki yavaş ilerlemeden duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göç politikalarımıza imza atılmadı. Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor" dedi.

Geen handtekening voor onze asielplannen.



Geen aanpassing Hoofdlijnenakkoord.



PVV verlaat de coalitie. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 3, 2025

AFP'de yer alan habere göre, Wilders'in sallantıda olan koalisyonu devirmesi, muhtemel bir erken seçimin önünü açtı.

AFP'nin haberinde şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu çekilme, aşırı sağ partilerin kıta genelinde güç kazandığı bir dönemde, Avrupa Birliği'nin beşinci büyük ekonomisi ve en büyük ihracatçısı konumundaki ülkede siyasi belirsizlik dönemini başlatıyor."

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Wilders bu kararı, Hollanda'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapmasına sadece birkaç hafta kala aldı.

Wilders, Kasım 2023'te düzenlenen seçimde şaşırtıcı bir zafer elde etmişti.