×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Wilders koalisyondan çekildi! Hollanda'da hükümet düştü

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Hükümet#Koalisyon
Wilders koalisyondan çekildi Hollandada hükümet düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 10:45

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göçmen politikalarındaki taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi nedeniyle koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı.

Wilders, koalisyon ortaklarıyla uzlaşarak kabul ettiği "şimdiye kadarki en katı göçmenlik politikası"nın uygulanmasındaki yavaş ilerlemeden duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göç politikalarımıza imza atılmadı. Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor" dedi.

AFP'de yer alan habere göre, Wilders'in sallantıda olan koalisyonu devirmesi, muhtemel bir erken seçimin önünü açtı.

AFP'nin haberinde şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu çekilme, aşırı sağ partilerin kıta genelinde güç kazandığı bir dönemde, Avrupa Birliği'nin beşinci büyük ekonomisi ve en büyük ihracatçısı konumundaki ülkede siyasi belirsizlik dönemini başlatıyor."

Haberin Devamı

Wilders bu kararı, Hollanda'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapmasına sadece birkaç hafta kala aldı.

Wilders, Kasım 2023'te düzenlenen seçimde şaşırtıcı bir zafer elde etmişti.

Gözden KaçmasınTrump ve Putin İngiltereyi endişelendirdi: İngiltere Avrupada savaşa hazırlanıyor Nükleer denizaltılar, uçaklar ve füzeler yoldaTrump ve Putin İngiltere'yi endişelendirdi: İngiltere Avrupa'da savaşa hazırlanıyor! Nükleer denizaltılar, uçaklar ve füzeler yoldaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#Hükümet#Koalisyon

BAKMADAN GEÇME!