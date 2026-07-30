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Wildberries tesisine İHA saldırısı

Güncelleme Tarihi:

#Wildberries#Rusya#Ukrayna
Wildberries tesisine İHA saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 08:34

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’ndeki Sarapul şehrinde bulunan Rus e-ticaret şirketi Wildberries'in lojistik merkezi insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Ukrayna İHA'sının isabet ettiği tesiste yangın çıktığı kaydedildi.

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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın Sarapul şehrindeki lojistik merkezine İHA ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırı sebebiyle tesiste yangın çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede hava saldırısı alarmı ilanının ardından lojistik merkezinin önceden tahliye edildiği ve saldırıda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Wildberries tesisine İHA saldırısı

KİEV'İN YENİ HEDEFİ WILDBERRIES TESİSLERİ

Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesisleri son dönemde yoğun saldırılarla hedef alıyor.

Rusya’nın Penza bölgesindeki Wildberries deposuna da bugün İHA saldırısı düzenlenmiş, bir kişi yaralanmıştı.

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#Wildberries#Rusya#Ukrayna

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