Wildberries tesisine İHA saldırısı

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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın Sarapul şehrindeki lojistik merkezine İHA ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırı sebebiyle tesiste yangın çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede hava saldırısı alarmı ilanının ardından lojistik merkezinin önceden tahliye edildiği ve saldırıda yaralanan olmadığı ifade edildi.
KİEV'İN YENİ HEDEFİ WILDBERRIES TESİSLERİ
Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesisleri son dönemde yoğun saldırılarla hedef alıyor.
Rusya’nın Penza bölgesindeki Wildberries deposuna da bugün İHA saldırısı düzenlenmiş, bir kişi yaralanmıştı.