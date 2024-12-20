WhatsApp’la yapay zekâya ulaşılacak

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ChatGPT’nin geliştirici firması OpenAI, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp mesajlaşma uygulaması aracılığıyla yapay zekâ botunun daha fazla insana ulaştırılmasını hedefliyor. OpenAI, ChatGPT’nin akıllı telefona sahip olan herkes tarafından erişilebilecek bir özel telefon numarasına sahip olacağını duyurdu. ChatGPT’nin WhatsApp sürümünün, sohbet robotuyla deneysel bir etkileşim yöntemi olduğu ve kullanılabilirliğinin veya sınırlarının zamanla değişebileceği ifade ediliyor.