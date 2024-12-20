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WhatsApp’la yapay zekâya ulaşılacak

Güncelleme Tarihi:

#Chatgpt #Yapay Zeka#Whatsapp
WhatsApp’la yapay zekâya ulaşılacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 07:00

Son dönemde gelişen yapay zekâ sohbet botları arasında en öne çıkanlardan biri olan ChatGPT, yakında yapılacak bir güncellemeyle WhatsApp’taki kişi listemize de girmek üzere.

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ChatGPT’nin geliştirici firması OpenAI, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp mesajlaşma uygulaması aracılığıyla yapay zekâ botunun daha fazla insana ulaştırılmasını hedefliyor. OpenAI, ChatGPT’nin akıllı telefona sahip olan herkes tarafından erişilebilecek bir özel telefon numarasına sahip olacağını duyurdu. ChatGPT’nin WhatsApp sürümünün, sohbet robotuyla deneysel bir etkileşim yöntemi olduğu ve kullanılabilirliğinin veya sınırlarının zamanla değişebileceği ifade ediliyor.

 

 

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#Chatgpt#Yapay Zeka#Whatsapp

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