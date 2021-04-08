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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 08.04.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Aşı iddiası ortalığı karıştırdı

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WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Aşı iddiası ortalığı karıştırdı

İngiliz medyası AB diplomatlarının aşı hakkında yaptığı şakalara ait mesajlara ulaştı. Mesajlardaki iddialar kısa sürede Avrupa'nın gündemine oturdu.

Koronavirüs pandemisinin üçüncü dalgasını yaşayan Avrupa'da aşı krizi sürüyor!

27 üye ülkenin bulunduğu Avrupa Birliği'nde (AB) aşılama oranı hala yüzde 13 bandında.

AB diplomatlarının koronavirüs aşısı hakkındaki mesajlaşmalarının ortaya çıktığı iddiası ise krizi daha da derinleştirecek cinsten.

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İngiliz basının gündeme taşıdığı iddiaya göre, diplomatların WhatsApp yazışmalarında birlikteki aşı paylaşımı hakkında şaka ile karışık Almanya ve Fransa'yı itham ettiği görüldü.

Aynı haberlere göre, diplomatların arasında geçen mesajlaşmalarda 'Almanya ve Fransa aşıların çoğunu kendisine saklıyor' ifadeleri yer aldı.

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Diplomatların yazışmalarında bu nedenle diğer birlik ülkelerine yeteri kadar aşı kalmadığı iddiası

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında İtalya, Almanya, Fransa ve Hollanda Kovid-19 aşısı için ittifak anlaşması imzalamıştı.

Diplomatların WhatsApp yazışmalarında ittifakta yer almayan bazı üye ülkelerin bu durumu tehdit olarak algıladığı bilgisi de yer alıyor.

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Aynı yazışmalarda bu ülkelerin aşı dağıtımında dışlanmaktan korktukları bilgisin de altı çiziliyor.

İngiliz Express gazetesinin iddiasına göre, bu durum hakkında bir AB diplomatı şu mesajı paylaştı;

'ABD ile rekabet etme görevi zaten göz korkutucu görünüyordu; şimdi aynı anda ittifakla da rekabet etmek de aynı şekilde görünüyor.'

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