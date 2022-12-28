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WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor! Tarih belli oldu... İşte sıralı tam liste

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#Whatsapp#Sosyal Medya#Facebook
WhatsApp bu telefonların fişini çekiyor Tarih belli oldu... İşte sıralı tam liste
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 10:30

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bazı telefonlara destek vermeyi kesiyor. İşte iPhone ve Android cihazları kapsayan akıllı telefonların tam listesi...

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WhatsApp'tan kullanıcılarını bir hayli üzecek bir karar geldi.

Eski cihazlar için desteğini düzenli olarak olarak kaldıran WhatsApp fişini çekeceği yeni akıllı telefonları açıkladı.

Yeni dönem için geri sayıma geçen platform onlarca telefona destek vermeyi kesecek.

WhatsApp 31 Aralık itibari ile aralarında iPhone, Samsung ve Huawei modellerinin de olduğu 49 cihazın fişini çekecek.

WHATSAPP'IN DESTEĞİ ÇEKECEĞİ iPHONE MODELLERİ HANGİLERİ?

Karar kapsamında WhatsApp iPhone 5 ve iPhone 5C'ye desteğini durduracak. Platformun fişini çekeceği Huawei modelleri ise şöyle;

  • Huawei Ascend D
  • Huawei Ascend D1
  • Huawei Ascend D2
  • Huawei Ascend G740
  • Huawei Ascend Mate
  • Huawei Ascend P1

WHATSAPP'IN DESTEĞİ ÇEKECEĞİ SAMSUNG MODELLERİ HANGİLERİ?

WhatsApp'ın kararından nasibini alan markalar arasında Güney Kore merkezli Samsung da yer aldı.

Platform 31 aralık itibari ile Samsung galaxy ace 2, Samsung galaksi çekirdeği, Samsung Galaksi S2, Samsung galaxy s3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2 modellerine verdiği desteği sonlandıracak.

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Sony Xperia Arc S, sony xperia miro ve Sony Xperia Neo L'nin de yer aldığı listede LG'nin ise şu modelleri yer alıyor;

  • LG Enact
  • LG Lucid 2
  • LG Optimus 4X HD
  • LG Optimus F3
  • LG Optimus F3Q
  • LG Optimus F5
  • LG Optimus F6
  • LG Optimus F7
  • LG Optimus L2 II
  • LG Optimus L3 II
  • LG Optimus L3 II Dual
  • LG Optimus L4 II
  • LG Optimus L4 II Dual
  • LG Optimus L5
  • LG Optimus L5 Dual
  • LG Optimus L5 II
  • LG Optimus L7
  • LG Optimus L7 II
  • LG Optimus L7 II Dual
  • LG Optimus Nitro HD

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#Whatsapp#Sosyal Medya#Facebook

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