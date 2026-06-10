West Ham başkanı görevi bıraktı… Taciz istifası

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WEST Ham United’ın Başkanı İngiliz milyarder David Sullivan, hakkındaki cinsel istismar, güç suistimali ve şantaj iddialarının kamuoyuna yansıması üzerine kulüpteki 16 yıllık görevinden istifa etti. Britanya basınından BBC Panorama ile The Times’ın ortak yürüttüğü kapsamlı araştırma, 1980’ler ve 1990’lara uzanan ve sistematik bir istismar ağına işaret eden ciddi iddiaları gündeme taşıdı. Haberlerin ardından 77 yaşındaki Sullivan, geçtiğimiz cumartesi günü West Ham United’daki eş başkanlık görevinden istifa etti. Ünlü milyarder suçlamaları reddederken “tamamen asılsız” olduğunu belirtti. Ayrıca BBC’ye karşı hukuki süreç başlatmaya hazırlandığını açıkladı.

MODELLİK VAADİYLE İSTİSMAR

Sullivan’ın modellik başvurusu yapan genç kadınları iş vaadi veya dergi kapaklarında yer alma sözüyle istismar ettiği öne sürülüyor. Yedi eski modelin ifadelerinde kilitli kapılar, şantaj ve rıza dışı eylem iddiaları yer aldı. Mağdurlardan gizlilik nedeniyle “Florence” takma adını kullanan bir kadın, yaşadıklarının ardından uzun yıllar süren psikolojik sorunlar ve intihar düşünceleriyle mücadele ettiğini söyledi. “Rebecca” takma adlı bir diğer mağdur ise Sullivan’ın savunmasız durumundan faydalandığını, rızası dışında ilişkiyle masumiyetini elinden aldığını belirtti.

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Sullivan’ın 2008’de gözaltına alındığı ancak delil yetersizliği nedeniyle dava açılmadığı ortaya çıktı.