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Haber Giriş: 31.03.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Watergate skandalının beyni hayatını kaybetti

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Watergate skandalının beyni hayatını kaybetti

ABD'de 1972-1974 yılları arasında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon yönetimini içeren ve Nixon'ın başkanlığının sona ermesiyle sonuçlanarak dünya gündemini sarsan Watergate skandalının beyni olarak nitelendirilen G. Gordon Liddy'nin 90 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Dün akşam saatlerinde kızının Virginia'daki evinde ölü bulunan Liddy, FBI ajanı olarak çalıştığı dönemde, dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'un görevi bırakmasına yol açan Watergate hırsızlığındaki rolu nedeniyle komplo, hırsılzık ve yasadışı telefon dinleme suçlarından hüküm giydi ve dört yıl hapis yattı.

WATERGATE SKANDALI 

ABD, Washington DC'de 17 Haziran 1972 tarihinde 5 hırsız Watergate iş merkezindeki bir büroya girerken polis tarafından yakalanarak tutuklanmış, Nixon hükümeti üyelerinin olayla ilgili unsurları örtbas etmeye yönelik girişimleri sonucunda başlamıştı. Yaşanan birçok bürokratik sürecin ardından Nixon yönetimi istifasını vermişti.

 

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