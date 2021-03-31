Watergate skandalının beyni hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde kızının Virginia'daki evinde ölü bulunan Liddy, FBI ajanı olarak çalıştığı dönemde, dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'un görevi bırakmasına yol açan Watergate hırsızlığındaki rolu nedeniyle komplo, hırsılzık ve yasadışı telefon dinleme suçlarından hüküm giydi ve dört yıl hapis yattı.

WATERGATE SKANDALI

ABD, Washington DC'de 17 Haziran 1972 tarihinde 5 hırsız Watergate iş merkezindeki bir büroya girerken polis tarafından yakalanarak tutuklanmış, Nixon hükümeti üyelerinin olayla ilgili unsurları örtbas etmeye yönelik girişimleri sonucunda başlamıştı. Yaşanan birçok bürokratik sürecin ardından Nixon yönetimi istifasını vermişti.

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