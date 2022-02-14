Washington’un yeni enformasyon savaşı

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AMERİKAN New York Times gazetesinin haberine göre Beyaz Saray, Ukrayna krizinde Rusya’ya karşı benzeri görülmemiş bir ‘enformasyon savaşı’ veriyor. Geçen aralık ayından beri Amerikan yönetimi, Rusya’nın sahadaki hemen her hareketini ifşa ediyor. Sınırdaki asker sayısından Moskova’nın olası işgali gerekçelendirmek için kullanacağı propaganda videolarına kadar toplanan tüm istihbarat kamuoyu ile hızla paylaşılıyor. Uzmanlara göre Washington, bu yolla hareketlerini değiştirmesi için Kremlin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Ayrıca dünya kamuoyunun, Moskova’ya karşı harekete geçirilmesi hedefleniyor.

‘IRAK’TA OLANDAN FARKLI’

ABD, 2003 yılında da Irak’ın işgali öncesinde bu ülkede kimyasal silahlar bulunduğuna dair tartışmalı istihbarat paylaşımları yapmıştı. Ancak askeri uzmanlar, şimdiki durumda bilgi paylaşımının bir savaşı gerekçelendirmek için değil, savaştan kaçınmak için yapıldığına dikkat çekiyor. ABD Başkanı Joe Biden, “ABD, müdahale ederse dünya savaşı çıkar” diyerek savaş durumunda Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini açıkça beyan etmişti.

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‘2014’TE NATO’YLA BİLE PAYLAŞILMADI’

New York Times’a konuşan yetkililere göre, “yakın tarihin en agresif istihbarat paylaşımının” arkasında ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’un bu yöndeki ‘istekliliği’ var. Barack Obama’nın başkanlık koltuğunda oturduğu 2014’te istihbarat bugünkünden çok farklı hareket etmiş, değil halk ile, NATO’yla bile istihbaratın büyük kısmı paylaşılmamıştı.

ZELENSKİ YÖNETİMİ ŞİKÂYETÇİ

Kırım’ın ilhakı sırasında ABD’nin Rusya büyükelçisi olan Michael McFaul, “Dünyaya bildiklerimizi anlatmanın çıkarımıza olacağını düşündüğüm bir düzine olay hatırlıyorum” sözleriyle tutum farklılığına dikkat çekiyor. Öte yandan Kiev yönetimi, istihbarat paylaşımından şikayetçi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, “Çok fazla bilgi gereksiz korkuya yol açıyor” diyerek, Batılı devletlerin bir Rus işgalini yüksek sesle dillendirmesine tepki gösterdi.

WSJ: TÜRK İHA’LARI UKRAYNA İÇİN ŞANS

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Amerikan Wall Street Journal gazetesi (WSJ), Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), Rus ordusuna karşı Ukrayna’ya şans verdiğini yazdı. Türkiye’den satın alınan SİHA’ların Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı ilk kez geçen ekim ayında kullanıldığını hatırlatan gazete, “Yaklaşık 130 bin Rus askeri sınırda beklerken, Bayraktar TB2’ler Ukrayna’ya, Rusya’nın muazzam askeri avantajını kısmen dengeleme imkânı sunuyor” yorumunu yaptı. Haberde, Türk yapımı SİHA’ların 2020 yılındaki Azerbaycan-Ermenistan savaşı ile Suriye ve Libya’daki çatışmalarda oynadığı role de değinildi. Kiev merkezli savunma uzmanlarına göre TB2’ler, Rus savunma sistemlerinin menziline girmeden gözetleme faaliyeti yapabiliyor, füze ateşleyebiliyor. Ukrayna ordusu yaklaşık 20 adet TB2’ye sahip ve daha fazlasının teslim alınması bekleniyor.

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ZELENSKİ’DEN BIDEN’A DAVET

ABD’nin “Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceği” uyarılarının sıklaştığı bir ortamda ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski telefonda görüştü. Görüşme, Kiev yönetimi somut beklentilerini karşılayacak bir sonuç doğurmadı .

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Zelenski’ye Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir saldırgan adımına ABD’nin hızlı ve kararlı şekilde karşılık vereceği açıkça belirtti” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca liderlerin, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına yanıt olarak “diplomasi ve caydırıcılık kanallarını kullanmaya devam edilmesi gerektiği” konusunda anlaştıkları belirtildi.

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Üst düzey Ukraynalı bir yetkili ise görüşmeye ilişkin Amerikan CNN’e şöyle konuştu: “Zelenski, Biden’a ‘Putin’e Batı’nın Ukrayna’nın yanında olduğunu gösterin’ dedi ve ABD’nin askeri ve finansal desteğini talep etti.” Yetkili “Zelenski’nin Biden’dan en kısa sürede Ukrayna’yı ziyaret etmesini istediğini ancak olumlu yanıt alamadığını” da belirtti.

UKRAYNA’DAN KAÇIŞ SÜRÜYOR

HOLLANDA havayolu şirketi KLM, Ukrayna uçuşlarını süresiz durdurdu. Gelişme üzerine Ukrayna havacılık otoritesi, hava sahasını açık tutacaklarını bildirdi.

ABD ve İngiltere’nin ardından Kanada da Ukrayna’da bulunan az sayıdaki askerini geri çekme kararı aldı. Ayrıca Kiev büyükelçiliklerini kapatan Kanada ve İsrail, personelin çalışmalara Lviv’de devam edeceğini açıkladı.

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Fransa ülkede bulunan vatandaşlarına, “su, erzak, sıcak tutacak kıyafet hazırlama ve otomobillerinin depolarını tam dolu tutma” tavsiyesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rus askeri tehdidi yeterince yüksek ve yakın” diyerek diplomatik personelin tahliyesini savundu. Vatandaşlarını Ukrayna’dan ayrılmaya çağıran ülkelere Kuveyt ve Güney Kıbrıs da katıldı.

Litvanya, Ukrayna’ya uçaksavar füze sistemleri ve mühimmat sevk ettiğini açıkladı. Polonya İçişleri Bakanlığı, işgal durumunda Ukrayna’dan yaşanabilecek bir mülteci hareketliliğine hazırlandıklarını söyledi.