Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İSRAİL’in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi’nin yeniden inşası yolunda somut adımlar bir türlü uygulamaya geçirilemezken, ateşkese arabuluculuk eden ABD’nin sabrı da tükenmeye başladı. Amerikan haber sitesi Axios ve İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gergin bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ana gündemini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de kalıcı ateşkes ve bölgenin yeniden inşasını öngören “Barış Kurulu” planının İsrail tarafından yavaşlatılması oluşturdu.

BEDELİNİ ABD ÖDÜYOR

Beyaz Saray’ın Ortadoğu politikalarının kilit ismi Kushner, Netanyahu’ya Trump’a verdiği taahhütleri yerine getirmesi çağrısı yaptı. Axios’a konuşan kaynaklar da Beyaz Saray ve Gazze Barış Kurulu’nun, Netanyahu’nun süreci yavaşlatan tavrından ciddi rahatsızlık duyduğunu ve İsrail Başbakanı’nın kendi siyasi geleceğini anlaşmanın önünde tuttuğu görüşünde olduğunu aktardı. Washington’da bir süredir İsrail’in Gazze’deki eylemlerine yönelik tepkilerin ABD’ye de siyasi maliyet yarattığı görüşü öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İncili’ye bakmadan restorana gidilmez Haberi görüntüle

TEL AVİV’E TALEPLER

Washington’ın yerine getirilmesini beklediği altı somut taahhüt var. Buna göre; Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze’ye konuşlanmasına ve üsleri için gerekli inşaat malzemelerinin bölgeye girişine onay verilmesi istendi. Gelecekte Gazze polis gücünde yer alacak 4 bin Filistinlinin eğitim için Mısır’a gidip dönmelerine izin verilmesi, su ve sanitasyon projeleri için gerekli ekipmanların onaylanması, kış şartlarında barınma sağlamak amacıyla geçici mobil evlerin Gazze’ye sokulması ve Filistinli teknokrat bir hükümetin pilot proje olarak Gazze’nin güneyinde faaliyete başlaması İsrail yönetiminden talep edildi. Daha önce silahlarını yeni kurulacak Gazze yönetimine teslim etme şartını kabul ettiklerini duyuran Hamas da İsrail’in taahhütlerine uymaması nedeniyle süreci başlatmıyordu.

Haberin Devamı

‘SAVAŞ ZİHNİYETİ BİTMELİ’

Kushner’in görüşme sonrasında katıldığı bir programda söyledikleri de ABD’nin bu konudaki sabrının tükenmek üzere olduğuna işaret ediyor. “İsrail’in sürekli savaş zihniyetinden kurtulması ve ekonomik diplomasiye odaklanması gerekiyor. İsrail ile ortak olmanın ne gibi faydalar sağladığını ortaya koymaya başlamalıyız” diyen Kushner, Gazze sorununun aşılması halinde Mısır ile Sina Yarımadası’nda ortak veri merkezleri inşa edeceklerini ve tüm bölge halklarına ekonomik fayda sağlayacaklarını dile getirdi.

Gözden Kaçmasın Yeni fezleke yolda Haberi görüntüle

KATZ’DAN OPERASYON TEHDİDİ

ABD yönetimi Gazze Şeridi’nde barış için somut adımlar atılması için baskısını artırırken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya üzerinden yeni bir askeri operasyon tehdidinde bulundu. Katz, Hamas’ın silah bırakmaması halinde bölgeye yönelik şiddetli yeni saldırılar başlatacaklarını ve yaklaşık 1 milyon Filistinliyi Gazze Şeridi’nin güneyine doğru yerinden etmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Haberin Devamı

“Gazze Şeridi’nin yüzde yetmişinin İsrail ordusu tarafından yok edildiğini ve kontrol altına alındığını” yazan Katz, “Ya (Hamas) gönüllü olarak silah bırakır ya da bunu İsrail ordusu yapar” ifadelerini kullandı. Katz, açıklamasında Hamas’ın bölgedeki üst düzey isimlerine yönelik operasyonlarının devam edeceğini de belirtti. İsrail ordusu dün Gazze’deki yetkililerin eğitim bakan yardımcısı olduğunu belirttiği, Hamas’ın üst düzey bir mali yetkilisini ve Siyasi Büro üyesini öldürdüğünü duyurdu.

Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin. Ad Soyadı E-Posta Adresi Bülten Seçimleri Gün Başlıyor Gün Sonu ETK Kuralları ve Bilgilendirme Metni kapsamında onay veriyorum. Abone Ol Keşfetmeye Devam et

İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor ve bölgeye insani yardımların girişine ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Haberin Devamı