Washington’dan Kiev’e silah var izin yok: Putin’den nükleer tehdit ABD’den bombalı yanıt

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Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana zaman zaman nükleer kartını ortaya sürerek Batı’ya “Ukrayna’ya desteği kesin” mesajı veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki gece yaptığı benzer açıklamaya Washington yönetimi Kiev’e 8 milyar dolarlık yeni silah yardımıyla yanıt verdi. Daha önce Rusya’ya yönelik “varoluşsal bir tehdit” ortaya çıkması halinde nükleere başvuracaklarını söyleyen Putin, bu defa Rusya topraklarına yönelik ağır bombardımanda bulunulmasını da nükleer silah kullanma sebebi saydı.

‘DOKTRİNİ DEĞİŞTİRELİM’

Rusya lideri, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin görüşmesine 24 saat kala Rusya’nın nükleer silah doktrininde değişiklik sinyali vererek, “Üzerimize geleni nükleerle vururuz” tehdidinde bulundu. Çarşamba akşamı Rusya Güvenlik Konseyi’ni toplayan Putin, “Rusya’nın güvenliğini tehdit eden yabancı ülke nükleer silaha sahip olmasa bile (Ukrayna’yı kast ediyor) onun arkasında bir nükleer güç duruyorsa bu yıkıcı silahı onlara karşı kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.

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BELARUS’U DA KAPSAYACAK

“Rusya nükleer doktrin değişikliğiyle yabancı askeri ittifaklara yönelik de nükleer silahlarıyla karşılık verecek” sözleriyle NATO’ya da gözdağı veren Putin, yeni doktrine göre nükleere başvurma gerekçelerini “Rusya topraklarına yönelik toplu füze saldırısı başlatılması, insansız hava araçları vasıtasıyla saldırı düzenlenmesi veya uçaklarla Rusya topraklarına saldırılması” olarak sıraladı. Putin ayrıca bu doktrinin en büyük müttefiklerinden olan Belarus’a yönelik olası saldırıları da kapsayacağını belirterek, konuyla ilgili Belarus lideri Aleksander Lukaşenko’yu bilgilendirdiğini söyledi.

AVRUPA ÇEKİMSER

Batılı müttefiklerin Ukrayna’ya verilen uzun menzilli füzeleri Rusya içlerinde kullanması adına kısıtlamaların kaldırılmasını tartıştığı bir dönemde Putin’den gelen nükleer tehdit tedirginliğe yol açtı. Rus liderin menzil kısıtlamalarının kaldırılmaması amacıyla yaptığı değerlendirilen açıklamaların, kısmen etkili olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği’nden Ukrayna’ya sağlanan silahlarla ilgili son açıklamada, “AB yönetiminin Ukrayna’ya verilen silahların Rusya topraklarında kullanılmasıyla ilgili Birlik adına karar veremeyeceği” belirtilirken, bu yöndeki tercihin “ülkelere bırakılması gerektiği” ifade edildi.

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BIDEN’DAN MİSKET BOMBASI

Batı liderleri arasında Putin’in nükleer tehdidine en sert yanıt ABD Başkanı Joe Biden’dan geldi. Putin’in nükleer çıkışından yaklaşık 12 saat sonra Beyaz Saray Ukrayna’ya 8 milyar dolarlık yeni silah yardımı paketini açıkladı. Yeni pakette 500 km menzilli ATACMS füzeleri yer almazken, 130 km menzilli, uçaktan atılan yıkım gücü yüksek AGM-154 JSOW misket bombaları yer aldı. Ukrayna yeni seyir bombalarıyla Donetsk, Lugansk, Harkiv ve Zaparojye cephelerinde ilerleyen Rus birliklerini uzaktan imha etme kabiliyetine kavuşmuş olacak. Joe Biden’ın Zelenski ile dünkü ikili zirve öncesinde yeni silah paketini açıklaması Putin’e rest çektiği şeklinde yorumlansa da ABD’nin füze menzili kısıtlamasını sürdürmesi bekleniyor.