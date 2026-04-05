Washington’dan dev bütçe talebi

Güncelleme Tarihi:

#ABD Bütçe Teklifi#Savunma Harcamaları#Trump Yönetimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 07:00

ABD’de 1 Ekim’de başlayacak 2027 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren bütçe teklifi, Beyaz Saray tarafından Kongre’ye sunuldu.

ABD merkezli Wall Street Journal’a göre Başkan Donald Trump yönetimi, bütçe teklifinde savunma harcamaları için 1.5 trilyon dolarlık kaynak talep etti. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük artış olacak olan söz konusu tutar, 2026 mali yılına göre yüzde 42, yani 445 milyar dolar artışa işaret ediyor. Bütçe teklifi, savunma dışı harcamalarda ise 73 milyar dolarlık kesinti öngörüyor. Öte yandan teklifte yer alan tahminlere göre ABD ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarında yüzde 3.1 oranında büyümesi bekleniyor.

Daha önce de  ABD Savunma Bakanlığının İran’a saldırılarını sürdürmek amacıyla Kongre’ye sunulması için Beyaz Saray’dan 200 milyar doların üzerinde bütçe talep ettiği iddia edilmiş; Savunma Bakanı Pete Hegseth ise “Kötü adamları öldürmek para ister” ifadesini kullanmıştı. 

BAKMADAN GEÇME!