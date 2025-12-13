Washington’dan Avrupa’ya Gazze resti: ‘Ya UİG’i destekleyin ya da İsrail çekilmez’

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ne yönelik barış planında ikinci aşamaya geçilmesi beklenirken Washington ile Avrupalı ülkeler arasında Gazze’ye gönderilecek Uluslararası İstikrar Gücü ile ilgili bir anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıktı. Axios’un haberine göre Amerikalı yetkililer, Avrupalı diplomatlara, ülkelerinin Gazze’ye askeri güç göndermemeleri veya gönderen ülkeleri desteklememeleri halinde İsrail ordusunun Gazze’den çekilmeyeceği uyarısında bulundu. Haberde, ABD’den Avrupalı ülkelere, “Eğer Gazze’ye gitmeye hazır değilseniz, İsrail ordusunun orada kalmasından da şikâyet etmeyin” mesajının gittiği vurgulandı.

AMERİKALI GENERAL ATANACAK

Axiops’un haberinde ayrıca UİG’e liderlik etmesi için Washington’ın bir Amerikan generalini atamayı düşündüğü de ileri sürüldü. Amerikalı ve İsrailli kaynakların aktardığı iddiaya göre öne çıkan adaylardan biri, CENTCOM Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Jasper Jeffers. Planlanan atamanın hayata geçmesi, Washington’un Gazze’de güvenliğin tesis edilmesi ve yeniden yapılanmanın denetlenmesi konusundaki rolünü önemli ölçüde arttırması bekleniyor. Bu süreç, yetkililer tarafından “son 20 yılın en kapsamlı Amerikan siyasi-sivil-asker girişimlerinden biri” olarak tanımlanıyor. Diğer yandan Trump yönetimi, ABD askerlerinin Gazze’de sahada görev yapmayacağını vurgulamayı da sürdürüyor.

Haberin Devamı

‘SESSİZ PLANLAMALAR YAPILIYOR’

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze Barış Kurulu ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ve gerekli açıklamaların “uygun zamanda” yapılacağını açıkladı. Kurul üyelerinin ne zaman açıklanacağı konusunda net bir tarih vermekten kaçınan Leavitt, “Şu anda Gazze’de barış anlaşmasının ikinci aşaması için perde arkasında sessiz planlamalar yapılıyor. Barış Kurulu, Uluslararası İstikrar Gücü ve Filistin teknokratik hükümetiyle ilgili açıklamaları kamuoyuna duyurmaya hazır olduğunda uygun zamanda bu açıklamaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

GAZZELİYİ ŞİMDİ DE FIRTINA VURDU

Gazze Şeridi’nde ekim ayında devreye giren ateşkesle iki yıl boyunca süren soykırım savaşının ardından yaralarını sarmaya çalışan ancak yıkık konutlarda ve derme çatma çadırlarda yaşam savaşı veren Filistinliler şimdi de fırtına afetiyle karşı karşıya. Byron Fırtınası’nın etkili olduğu bölgede son iki günde en az 14 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri, Gazze’nin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir evin çökmesi sonucu beş kişinin öldüğünü aktarırken iki ayrı mülteci kampında bir bebek ve 9 yaşında bir kız çocuğunun soğuktan donarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler’e göre Gazze, son yılların en kırılgan ve korunmasız nüfus yoğunluklarından biriyle mücadele ediyor. Binlerce aile, yağmurun çamura çevirdiği çadırların içinde, çocuklarını soğuktan korumaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), fırtınanın bölgedeki etkilerini “kritik” olarak niteledi ve yaklaşık 795 bin yerinden edilmiş Filistinlinin ciddi sel ve donma riski altında olduğunu bildirdi.

Haberin Devamı