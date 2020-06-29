MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriWashington’daki Atatürk heykeline çirkin saldırı
GeriDünya Washington’daki Atatürk heykeline çirkin saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Razi CANİKLİGİL
Haber Giriş: 29.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Washington’daki Atatürk heykeline çirkin saldırı

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Washington’daki Atatürk heykeline çirkin saldırı
Abone Olgoogle-news

ABD’nin başkenti Washington’da perşembe günü Türk büyükelçilik rezidansı önündeki Atatürk heykeline çirkin bir saldırı yapıldı.

Heykelin üzerine İngilizce “Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum” yazısı asıldı. Washington Büyükelçiği’nin güvenlik kamera görüntülerine göre, bir kişi elindeki dövizi heykelin üzerine yerleştirdikten sonra fotoğraf çekiyor, daha sonra dövizi alarak kaçıyor. Büyükelçilik yetkilileri, kimlik tespitinin yapılması için kamera görüntülerini yerel makamlarla paylaşırken, çekilen fotoğraf “Greek Genocide Resource Center’ın (Yunan Soykırım Araştırmaları Merkezi) Facebook sayfasında yayınlandı.

Washington’daki Atatürk heykeline çirkin saldırı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ,“Washington’daki Atatürk heykeline saldırıda bulunan ‘Yunan Soykırımı Merkezi’ni kınıyorum. Halklar arasında kin ve düşmanlık yaratma amacı taşıyan ve cehaletten beslenen bu vandallığı lanetliyorum. ... Bu sapkın zihniyet bilmeli ki Mustafa Kemal öncülüğünde milletimiz işgale, tutsaklığa karşı yaşama hakkı için mücadele etti. Venizelos’un Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiği Atatürk özgürlüğün timsalidir.” dedi.

False
Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle