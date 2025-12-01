×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Washington'da sınır pazarlığı iddiası: Ukrayna ve ABD görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#ABD#Rusya
Washingtonda sınır pazarlığı iddiası: Ukrayna ve ABD görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 11:13

ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde yetkililerin, savaş sonrası Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceğine odaklandığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

ABD merkezli Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan iki Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında dün gerçekleştirilen görüşme, geniş kapsamlı bir toplantının ardından her iki taraftan üçer yetkiliyle devam etti.

Daha sonra Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff​​​​​​​ ile birebir görüşme gerçekleştirdi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi arayarak görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Washingtonda sınır pazarlığı iddiası: Ukrayna ve ABD görüştü

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov

GÖRÜŞMELER 'YOĞUN ANCAK VERİMLİ' GEÇTİ

Haberin Devamı

İki Ukraynalı yetkili, beş saatlik görüşmelerin "yoğun" ancak "verimli" geçtiğini belirterek, toplantıdaki neredeyse tek tartışma konusunun sınırların kontrolü olduğunu ve barış anlaşması kapsamında Rusya ile fiili sınırın nereye çizileceğine odaklanıldığını ifade etti.

Gözden KaçmasınTrump Maduroyu aradı: Venezuelayı terk et talebiTrump Maduro'yu aradı: 'Venezuela'yı terk et' talebiHaberi görüntüle

Ukraynalı yetkililerden biri, toplantı sonrası Axios'a yazdığı mesajda, "Yoğundu ama olumsuz değildi. ABD'nin ciddi çabalarını gerçekten takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Washingtonda sınır pazarlığı iddiası: Ukrayna ve ABD görüştü

ABD İLE UKRAYNA ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida'da ABD'nin barış planını görüşmek için bir araya gelmişti.

Rubio ve Umerov, çok faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

ABD ve Ukrayna heyetleri, daha önce de 23 Kasım'da İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

Gözden KaçmasınSuriyede IŞİDe karşı ortak operasyonSuriye'de IŞİD'e karşı ortak operasyonHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrail, Gazzeyi topçu atışları ve helikopterlerle hedef aldıİsrail, Gazze'yi topçu atışları ve helikopterlerle hedef aldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#ABD#Rusya

BAKMADAN GEÇME!