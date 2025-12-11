×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Washington'da kritik görüşme: Gazze barış planı masada

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İsrail#Gazze
Washingtonda kritik görüşme: Gazze barış planı masada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 09:26

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Başkan Donald Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planının uygulanması konusunda görüştü.

Haberin Devamı

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri bakanı Gideon Saar'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikilinin Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da BMGK tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planının uygulanması konularını görüştüğü belirtilerek, bölgesel güvenlik ve insani yardım hususlarının da ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede, Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin de ele alındığı kaydedilirken, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için yakın işbirliğine olan bağlılığın dile getirildiği belirtildi.

Gözden KaçmasınHamas silahsızlanmayı reddetti: Katliamlar yaşanıyor Gazzede 10 yıllık ateşkes teklifiHamas silahsızlanmayı reddetti: 'Katliamlar yaşanıyor!' Gazze'de 10 yıllık ateşkes teklifiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İsrail#Gazze

BAKMADAN GEÇME!