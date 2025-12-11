Washington'da kritik görüşme: Gazze barış planı masada

Haberin Devamı

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri bakanı Gideon Saar'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ikilinin Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da BMGK tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planının uygulanması konularını görüştüğü belirtilerek, bölgesel güvenlik ve insani yardım hususlarının da ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede, Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin de ele alındığı kaydedilirken, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için yakın işbirliğine olan bağlılığın dile getirildiği belirtildi.