Washington'da hayal kırıklığı! Netanyahu ABD'yi bıktırdı

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İsrail’deki seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi çıkmaz, Washington'da hüsran yarattı. The Telegraph’ın haberine göre, ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerin Netanyahu’nun iktidardan uzaklaşması ve daha ılımlı bir yönetimin göreve gelmesi yeniden şekilleneceğine yönelik beklentiler zayıfladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu’ya güçlü desteğine rağmen, Washington yönetiminde ve Kongre’de farklı siyasi gruplar İsrail’de muhalefetin seçimleri kazanmasını bekliyordu. Bu gruplar, Netanyahu döneminde yıllardır gerileyen ABD-İsrail ilişkilerinin yeni bir yönetimle onarılabileceğini düşünüyordu.

Trump yönetiminin eski yetkililerinden biri, durumu şu sözlerle özetledi:

“Daha az kışkırtıcı bir şekilde İsrail'in yönetilmesi, yaşanan sorunları sona erdirmek için bir fırsat olurdu. Burada Netanyahu'dan bıkkınlık var.”

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Telegraph'a göre Netanyahu'ya yönelik rahatsızlık, ABD siyasetinin farklı kesimlerine yayılmış durumda. Netanyahu, geçmişte İsrail liderini “çılgın” olarak nitelendiren Trump’ı da birçok kez hayal kırıklığına uğrattı.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan Matthew Bartlett, Cumhuriyetçi Parti içinde İsrail konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu söyledi.

Trump’ın yakın çevresiyle temasını sürdüren eski bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı’nın Netanyahu’ya verdiği desteğin hem kişisel ilişkilerden hem de siyasi hesaplardan kaynaklandığını söyledi.

Eski Beyaz Saray yetkilisi, İsrailli aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve Bezazel Smotrich hakkında ise “Hayatı zorlaştırıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın ilk yönetiminde görev yapan bir başka eski yetkili de Beyaz Saray’ın Netanyahu hükümetinden “daha uyumlu” bir İsrail yönetimi isteyebileceğini belirtti. Yetkili, “Smotrich ve Ben-Gvir'in hükümette yer alması, Trump'ın Ortadoğu barışında nasıl galip geleceğine dair vizyonlarının neredeyse tamamını baltalayacaktır” dedi.

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BEYAZ SARAY: KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNE MÜDAHALE ETMEYECEĞİZ

Öte yandan Times of Israel’in haberine göre, Trump yönetimi İsrail’de seçimlerin ardından hükümet koalisyonu kurma çalışmalarına müdahale etmeme kararı aldı.

ABD’li bir yetkili, çarşamba günü gazeteye yaptığı açıklamada Washington’ın İsrail’de belirli bir koalisyon yapısını tercih ettiği yönündeki haberlerin “yanlış ve zamansız” olduğunu söyledi. Yetkili, seçim sonuçlarının henüz kesinleşmediğini belirterek herhangi bir karar için erken olduğunu ifade etti.

Kanal 13 ise daha önce isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington’ın seçim sonuçlarından hayal kırıklığı duyduğunu öne sürmüştü. Haberde, Beyaz Saray’ın İran’la yeni bir çatışma ihtimalinin gündemde olduğu bir dönemde İsrail’de siyasi istikrar istediği ve bu nedenle yeni bir seçime gidilmesini istemediği iddia edilmişti.