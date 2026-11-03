Washington’da dört ihtimal var: ABD’de sandık günü

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ABD’de yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmen, Başkan Donald Trump’ın görev süresinin kalan iki yılındaki dengeleri belirleyecek olan ara seçimler için bugün sandık başına gidiyor. Trump yönetimi için referandum niteliği taşıyan seçimlerde 36 vali, Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesinin tamamı ile 100 üyeli Senato’nun 35 üyesi belirlenecek. Cumhuriyetçilerin iki kanattaki çoğunluğunu da elinden almak isteyen Demokratların, her iki kanatta mevcut sayılarına en az dört sandalye eklemesi gerekiyor. Son anketler Demokratların her iki kanatta da favori olduğunu gösteriyor. 53 milyondan fazla seçmenin erken veya posta yoluyla oy kullandığı seçimlerde Georgia, Michigan, Maine, Alaska, Kuzey Carolina, Ohio ve Teksas’tan çıkacak sonuçlar Senato için kritik önem taşıyor. Oy verme işlemi çoğu eyalette yerel saatle 07.00’de (TSİ 15.00) başlayacak. Saat farkları nedeniyle sandıklar, yarın TSİ 02.00 ile 09.00 arasında kapanacak. Seçimlerin Washington’daki güç dengelerini nasıl değiştireceğine ilişkin ise dört temel senaryo öne çıkıyor.

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PAZARLIK GEREKECEK

- İlk senaryoya göre Cumhuriyetçiler, Kongre’nin her iki kanadındaki çoğunluğunu koruyacak. Başkan Trump; vergi, göç ve askeri harcamalara ilişkin politikalarını sürdürmek, yeni yasaları Kongre’den geçirmek ve bakan, büyükelçi ve federal yargıç atamalarına Senato’dan onay almak için daha geniş hareket alanına sahip olabilecek.

m İkinci senaryoya göre ise Demokratlar hem Temsilciler Meclisi’ni hem de Senato’yu kazanacak. Demokratlar, Trump yönetiminin kararlarını soruşturabilecek, atamaları engelleyebilecek ve bütçe onayı karşılığında politika değişiklikleri talep edebilecek. Bu olasılık gerçekleşirse Mr. Veto (Bay Veto) olacağına söz veren Trump, veto hakkını koruyacak olsa da yeni yasalar ve harcamalar için Demokratlarla pazarlık yapmak zorunda kalacak.

SORUŞTURMALAR KAPIDA

- Üçüncü senaryoya göre Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni kazanırken, Senato ise Cumhuriyetçilerin kontrolünde kalacak. Demokratlar, Beyaz Saray’ın göç politikalarından İran’la sekiz aydır süren krize kadar pek çok konuda soruşturma açabilecek. Cumhuriyetçiler, Demokratların desteği olmadan Temsilciler Meclisi’nden yasa geçiremeyecek. Demokratlar ayrıca Başkan Trump hakkında azil süreci başlatabilecek.

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- Dördüncü senaryoda Senato Demokratlara geçerken, Temsilciler Meclisi ise Cumhuriyetçilerde kalacak. Demokratlar, Trump’ın bakan, büyükelçi ve Yüksek Mahkeme üyeleri dahil federal yargıç atamalarını engelleyebilecek ya da geciktirebilecek.

Uzmanlar ise Kongre’de çoğunluğu kaybetmesi halinde Demokratların baskısı ile karşılaşacak olan Trump’ın, çareyi seçimlerde hile yapıldığını öne sürmekte arayabileceği görüşünde. Trump, geçen ay yaptığı bir açıklamada, “Eğer seçimler dürüst şekilde yapılırsa sonuçları tanırım” ifadesini kullanmıştı.

ANKETLER YANILIYOR OLABİLİR Mİ: DEMOKRAT RÜZGÂRI NE KADAR GERÇEK

ABD’de 2026 ara seçimleri öncesinde yayımlanan son anketlere göre Demokrat adaylar anketlerde favori. Demokratlar; NYT/Siena, YouGov ve Ipsos gibi önde gelen kamuoyu araştırma kuruluşlarının ulusal anketlerinde 6 ila 11 puanla Cumhuriyetçi rakiplerinin önünde. Senato yarışındaki kritik eyaletlerde de Demokrat adaylar 1 ila 7 puan farklarla favori. Ancak önceki yıllarda anketlerde gözlenen büyük yanılgı payları nedeniyle Demokrat çevrelerde ihtiyat var. Nitekim anket şirketleri bile olası yanılgı payını kabul ediyor.

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Ipsos Başkanı Clifford Young, sabit hat kullanımının azalması ve insanların tanımadıkları numaraları yanıtlamaması nedeniyle anket yapmanın zorlaştığına dikkat çekiyor. Özellikle muhafazakâr seçmenlerin anketlere katılmaya daha isteksiz olduğunu vurgulayan Young, bu durumun sonuçlarda Demokratlar lehine bir sapmaya yol açabileceğini vurguluyor. New York Times/Siena da anketlerinde kayıtlı beyaz Demokratların katılım olasılığı Cumhuriyetçilerden yüzde 30 daha yüksek olduğuna işaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, 2016 ve 2024 seçimlerinde anketlerin öngördüğünden daha yüksek oy alırken, 2020’de tahmin edilenden daha az farkla kaybetmişti. Önceki seçimlerde anketleri yanıltan “yanıt vermeme sorunu” yine tekrarlanırsa sandıkta beklentilerden farklı bir sonuç ortaya çıkabilir.

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TRUMP’IN KAYBI AVRUPA’YI KORKUTUYOR

AVRUPALI müttefikleri, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin ağır yenilgi alması halinde Başkan Donald Trump’ın NATO’ya yönelik baskısını artırmasından endişe ediyor. POLITICO’ya konuşan beş NATO diplomatı, Kongre’de Demokratların güç kazanmasının Trump’ı iç politikada sınırlayabileceğini, bunun üzerine dış politikada daha sert adımlar atabileceği görüşünde. Bu kapsamda ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığını azaltması, NATO’nun bütçesine katkısını kısması ve Ukrayna’ya silah tedarikinin kısıtlanması ihtimaller arasında gösteriliyor.