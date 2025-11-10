Washington’da bütçe krizi aşılamıyor! ABD’de hükümet 40 gündür kapalı

Haberin Devamı

ABD’de her yıl sonunda siyasi gündemi meşgul eden bütçe tasarısı tartışmaları bu kez alışılmışın ötesinde sonuçlar doğurdu. 2026 mali yılı bütçesi üzerindeki anlaşmazlığın bir türlü aşılamaması nedeniyle federal hükümet 40 gündür kapalı. Bu süre, ülke tarihinde şimdiye kadar yaşanan en uzun hükümet kapanması olarak kayda geçti. Kapanma milyonlarca kişiyi doğrudan etkiliyor. Kapanma gerçekleştiğinde federal hükümetin fonları kesildiği için “kritik önemde” görülmeyen kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, görevine devam edenler ise maaş alamıyor. Bu durum, Almanya’daki ABD askerlerine maaş ödemeleri yapılamadığı için “aşevlerinden destek alın” çağrısı yapılmasından, hava trafik kontrolörlerinin yetersizliği nedeniyle binlerce uçuşun iptal edilmesine kadar uzanan ciddi aksaklıklara yol açtı. Gıda yardımı alan milyonlarca kişi de ödemelerin durmasıyla zor durumda. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, bütçe krizini aşmak için hafta sonu da müzakerelerini sürdürdü; ancak tarafların temel harcama kalemleri konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle kısa vadede bir çözüm umudu görünmüyor.

MİLYONLAR ETKİLENDİ

ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının 40’ıncı gününde yaklaşık 1.4 milyon federal çalışan maaşını alamaz halde. Ulaştırma Bakanlığı, hava trafik kontrolörlerinin yetersizliği nedeniyle 40 havalimanında uçuşların yüzde 10 oranında azaldığını duyururken, son üç günde binlerce uçuş iptal edildi on binlercesi ise rötara uğradı. Kapanma süresince, 41 milyon kişinin faydalandığı gıda yardımı programı SNAP’a fon aktarılamadı. Trump yönetimi, SNAP gıda yardımlarını yeniden başlatacağını ve insanların normalde aldığından daha az ödeme yapacağını iddia ederken bir federal yargıç, Trump yönetimine ödemeler için yeterli para bulmasını emretti. Almanya’da görevli yaklaşık 37 bin ABD askeri için ise acil sosyal yardımlara, kredilere, gıda bankalarına ve gönüllülerin artan yiyecekleri halka açık buzdolapları aracılığıyla dağıttığı gıda paylaşım kuruluşlarına yönlendiren bir kılavuz yayınlandı. BBC’ye göre analistler, kapanmanın devam ettiği her hafta ekonomik yaklaşık 15 milyar dolar kayıp yaşanacağını tahmin ediyor.

UZLAŞMA SİNYALİ YOK

ABD Senatosu krize çözüm bulmak amacıyla hafta sonu fazla mesai yapsa da güçlü bir uzlaşı sinyali ortaya çıkmadı. Cumhuriyetçi liderler, gıda yardımı, gaziler programları gibi bazı kamu organlarına bütçe sağlayacak ve geri kalan kurumların finansmanını da daha sonra oylamaya açacak bir yasanın geçirilmesi için müzakere yürütüyor. Ancak bütçe anlaşmazlığının en temel konularından olan sağlık harcamaları konusunda ortak bir zemin bulunabilmiş değil. Demokrat Senatörler bu konudaki ısrarlarını sürdürürken, ABD Başkanı ise yakın zamanda uzlaşmaya niyetli görünmüyor.