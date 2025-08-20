×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Washington'da 'acil durum' operasyonları: 456 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Washington#Acil Durum#Trump
Washingtonda acil durum operasyonları: 456 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 08:35

Beyaz Saray, başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla ilan edilen "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 465 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Haberin Devamı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ulusal Muhafızların görevlendirildiği başkentteki "şiddet suçlarına karşı" yürütülen operasyonların detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Leavitt, "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında şu ana kadar 465 kişinin, sadece dün El Salvador kökenli MS-13 çete üyesi dahil 52 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Başkent sokaklarında evsizlerin kurduğu 48 çadır kampının kaldırıldığını belirten Leavitt, operasyonların süreceğini ifade etti.

Leavitt, diğer gözaltı işlemlerinin ise bıçaklı saldırı, cinayet, cinayete teşebbüs suçlamalarıyla çıkarılan yakalama kararları, federal kolluk kuvvetlerine saldırı ve ağır yaralama suçlamalarını kapsadığını aktardı.

Washingtonda acil durum operasyonları: 456 kişi gözaltına alındı

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınCumhuriyetçi eyaletler başkente ‘muhafız’ yığıyorCumhuriyetçi eyaletler başkente ‘muhafız’ yığıyorHaberi görüntüle

TRUMP'IN WASHINGTON KARARI

Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.

Gözden KaçmasınWashingtonda zırhlı araç ve askerler sokağa indi: 23 kişi gözaltında Trump yalan söyledi iddiası ortalığı karıştırdıWashington'da zırhlı araç ve askerler sokağa indi: 23 kişi gözaltında! 'Trump yalan söyledi' iddiası ortalığı karıştırdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Washington#Acil Durum#Trump

BAKMADAN GEÇME!