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Washington'da ABD savaş uçağı düştü

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#ABD Savaş Uçağı Kazası#Washington'da Uçak Düşüşü#F/A-18 Super Hornet
Washingtonda ABD savaş uçağı düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 17:07

ABD ordusuna ait F/A-18 tipi savaş uçağının Washington'da rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi

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NBC News kanalının haberine göre, ülkenin batısındaki California eyaletinde yer alan Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'nda konuşlu "F/A-18 Super Hornet" tipi savaş uçağı rutin eğitim uçuşu için havalandı.

Ardından uçak, ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde göl yakınlarındaki ormanlık alana düştü.

Fırlatma koltuğu kullanarak kurtulan pilot hastaneye sevk edildi.

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Kaza nedeniyle ormanda çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#ABD Savaş Uçağı Kazası#Washington'da Uçak Düşüşü#F/A-18 Super Hornet

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