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Putin'i kızdıracak hamle! Washington yönetimi Kiev'e F-16 savaş uçakları verilmesine izin verdi

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#ABD#Rusya#Ukrayna
Putini kızdıracak hamle Washington yönetimi Kieve F-16 savaş uçakları verilmesine izin verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 11:39

ABD yönetimi, Batılı müttefiklerine aralarında Amerikan yapımı F-16’ların da bulunduğu ileri savaş uçaklarının Ukrayna’ya vermesine müsaade edeceğini duyurdu.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden’ın kararı Cuma günü Japonya’da yapılan zirvede “G7’deki ortaklarına bildirdiğini” belirtti.

Sullivan ayrıca, ABD askerlerinin Ukraynalı pilotlara jetleri kullanabilmeleri için eğitim vereceğini kaydetti.

ZELENSKİ KARARI 'TARİHİ' OLARAK YORUMLADI

Ukrayna uzun süredir gelişmiş savaş uçakları istiyordu ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, kararı “tarihi” diye tanımladı.

Yasal olarak farklı ülkeler Amerikan askeri donanımını sadece Washington onaylarsa satabiliyor ya da yeniden ihraç edebiliyorlar.

Ancak şu ana kadar hiçbir ülke Kiev’e gelişmiş savaş uçağı taahhüdünde bulunmadı.

Putini kızdıracak hamle Washington yönetimi Kieve F-16 savaş uçakları verilmesine izin verdi

UZUN SÜREDİR BEKLENİYORDU

Sullivan zirvenin yapıldığı Hiroşima’da gazetecilere açıklamasında ABD ve müttefiklerinin şu ana dek Ukrayna’ya bu bahar ve yaz aylarında gerçekleştireceği taarruz için silah sistemleri ve eğitimi verdiğini ve bunların Washington’ın Ukrayna’nın kendini savunmasına yönelik uzun vadeli taahhüdünü gösterdiğini belirtti.

Sullivan ayrıca “Önümüzdeki aylarda eğitim sürdükçe, uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç adet verileceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız” dedi.

Ukrayna uzun süredir Batılı müttefiklerinden savaş uçağı talep ediyordu.

Ukrayna lideri Zelenski “Jetler havadaki ordumuzu önemli bir şekilde büyütecek” dedi.

Zelenski ayrıca, G7 zirvesinde “planın uygulanmasını görüşmeyi dört gözle beklediğini” belirtti.

RUSYA ENDİŞESİ

ABD Ukrayna’ya en azından yakın vadede modern savaş uçakları verilmesi konusunda şüpheci davranıyordu. Bunun yerine, karada askeri destek veriyordu.

Bazı NATO üyeleri de, Ukrayna’ya savaş uçağı vermenin savaşı büyüteceğinden ve Rusya’yla doğrudan çatışma riskini artıracağından kaygılıydı.

ABD Başkanı Biden da daha iki ay önce gazetecilere Ukrayna’ya savaş uçağı gönderme ihtimalinin şu an için söz konusu olmadığını söylemişti.
Putini kızdıracak hamle Washington yönetimi Kieve F-16 savaş uçakları verilmesine izin verdi

ABD politikasındaki değişiklik önemli olmakla birlikte, F-16 pilotlarının eğitimi zaman alacak.

Ukrayna’nın şu anda savaş uçağından çok eğitimli pilotu var, ancak deneyimli savaş pilotlarını bile yeni uçaklarda uçmaları için eğitmek dört aya kadar sürüyor.

Ayrıca çeşitli ülkelerin uçakları tedarik etmesi gerekiyor.

"200 JETE İHTİYAÇ VAR"

F-16 savaş uçakları, bir dizi Avrupa ve Ortadoğu ülkesinin ordusunda yaygın bir şekilde kullanılıyor.

İngiltere,Hollanda, Belçika ve Danimarka, kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Danimarka, pilotların eğitimine destek verebileceğini belirtirken, uçak gönderip göndermeyeceğini teyit etmedi. Danimarka Hava Kuvvetleri’nde 30’u operasyonel, 40 F-16 bulunuyor.

Rusya’nın işgali başladığında, Ukrayna’nın çoğu Sovyet döneminden kalma MiG-29 ve Su-27 tipi 120 adet çatışmaya uygun savaş uçağı vardı.

Ancak yetkililer, beş ya da altı kat daha fazla olduğu düşünülen Moskova’nın hava gücüne karşı koyabilmeleri için, 200 jete ihtiyaçları olduğunu belirtmişti.

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