Washington ve Brüksel’den İstanbul Sözleşmesi mesajı

BIDEN: HAYAL KIRIKLIĞI

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Biden, Ankara’nın “ani” adımının “derin hayal kırıklığı yarattığını” kaydetti. Sözleşmeyi imzalayan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Biden, “Ülkeler, kadınları korumak ve suiistimalcilerin hesap verebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan uluslararası antlaşmaları reddetmek yerine, kadınlara yönelik şiddeti sona erdirme yönündeki taahhütlerini güçlendirmeye ve yenilemeye çalışmalıdır” dedi. Biden, “Atılan bu adım, küresel çapta kadınlara yönelik şiddeti sona erdirmeyi amaçlayan uluslararası hareket açısından cesaret kırıcı ve geriye götüren bir adımdır” ifadesini kullandı.

BORRELL: KARARDAN DÖNÜLMELİ

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı için, “Türk hükümetinin İstanbul’un adını taşıyan bu sözleşmeden çekilmesi karşısında derin üzüntü duymak ve anlam veremediğimizi dile getirmekten başka bir şey yapamıyoruz” dedi. Söz konusu karardan dönülmesini ısrarla tavsiye ettiklerinin altını çizen Borrell, “Türkiye’nin, 21’inci Yüzyılda insan hakları, barış, güvenlik ve eşitliğin temel unsuru olan kadınların ve kızların haklarının savunulmasında yakın zamanda yeniden AB’nin yanında yer alacağını umuyoruz” şeklinde konuştu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, kadına şiddetin hoş görülemeyeceğine, onları koruyacak yasal bir çerçeveye ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak İstanbul Sözleşmesi’ne destek verdi ve tüm imzacı ülkeleri anlaşmayı onaylamaya çağırdı.

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