Washington-Tahran hattında yeni gelişme: Masaya oturuyorlar

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği tehditvari mektup ile başlayan Washington-Tahran hattındaki kriz, bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta masaya yatırılacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Umman'da ABD ile İran arasında yapılacak nükleer müzakerelere katılmak amacıyla Maskat'a gittiği belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Erakçi liderliğindeki İranlı müzakere heyeti, Umman'a ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi konuya dair açıklamasında "Ulusal çıkarlarımızı korumak için bütün imkanlarımızı kullanmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istediklerini belirten Erakçi, "Karşı taraf da aynı şekilde (dolaylı müzakerelere) girerse inşallah müzakere yoluna girebilecek bir ön uzlaşma şansı doğar" dedi.

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İranlı Bakan, "Yeterli irade olursa görüşme takvimini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu.

Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD'yi ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Wittkof temsil edecek.

WİTKOFF: ABD UZLAŞMAYA AÇIK

İran ile bugün yapılacak doğrudan görüşmelere katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran ile uzlaşmaya açık oldukları mesajını verdi.

Umman'da yapılacak doğrudan görüşmelere ABD adına katılan Witkoff, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine son durumu değerlendirdi.

"ABD yönetiminin temel önceliği, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek." diyen Witkoff, bunun kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Doğrudan görüşmelerde başlangıç stratejilerini de açıkça ifade eden Witkoff, "Bizim pozisyonumuz, (İran'ın nükleer) programını ortadan kaldırmakla başlıyor. Başlangıç pozisyonumuz bu olacak. Ancak bu durum, iki ülke arasında uzlaşma sağlamak için başka yollar bulamayacağımız anlamına gelmiyor." değerlendirmesini yaptı.

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İran'a "Bu noktada kırmızı çizgimiz, nükleer kapasitenizin silah haline getirilmemesi olacaktır." mesajını veren Witkoff, İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmayı reddetmesi halinde konuyu Başkan Trump'a götüreceğini ve Beyaz Saray'ın İran'ın nükleer faaliyetlerinin ne kadarına müsamaha gösterebileceği konusunda zor bir seçimle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

ABD-İRAN NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

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Trump, "İran ile doğrudan görüşeceğiz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını açıklamıştı.