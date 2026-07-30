×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Washington-Tahran hattında çatışmasızlık bitti... Bu kez ilk saldırı İran’dan

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#Devrim Muhafızları
Washington-Tahran hattında çatışmasızlık bitti... Bu kez ilk saldırı İran’dan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 07:00

ABD ile İran arasındaki çatışmasızlık dönemi Devrim Muhafızları'nın Ürdün'de Amerikan üssüne füze saldırısıyla sona erdi. ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki Şii milislere yanıt vermesi üzerine 20 kişi hayatını kaybetti. Bölge yeniden topyekün savaşın eşiğinde.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD ile İran arasında 13 gün süren karşılıklı saldırıların ardından "diplomatik temaslara alan açmak amacıyla" cumartesi günü başlayan sessizlik bir haftadan kısa sürdü. Devrim Muhafızları, önceki gün Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) ait komuta merkezini çok sayıda balistik füzeyle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, saldırının "ABD'nin son dönemdeki saldırgan eylemlerine karşılık olarak düzenlendiği" belirtildi. Ancak Tahran'ın hangi eylemleri kastettiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

TAHRAN'IN HESABI

ABD merkezli Wall Street Journal'a göre saldırı, Tahran'ın son haftalardaki en kritik hamlelerinden biri oldu. Uzmanlar, Tahran'ın Washington'u kendi belirlediği koşullarda karşılık vermeye zorlamayı ve çatışmanın inisiyatifini ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİsrailin Gazzeye saldırılarında acı bilanço… 2 bin 276 aile nüfus kayıtlarından silindiİsrail'in Gazze'ye saldırılarında acı bilanço… 2 bin 276 aile nüfus kayıtlarından silindiHaberi görüntüle

TRUMP: AĞIR DAYAK YİYECEKLER

Tahran'ın saldırısı Washington'u da harekete geçirdi. ABD, dün Suudi Arabistan'ın da katıldığı ortak hava operasyonu ile Irak'taki İran destekli Şii silahlı örgütü Haşdi Şabi'ye ait silah depoları ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da saldırıların meşru müdafaa hakkına dayandığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada Washington'un İran'ı "yerle bir edeceğini" belirterek "Onlara sert bir darbe indireceğiz. Ağır bir dayak yiyecekler" ifadesini kullandı. Haşdi Şabi bileşenlerinden Kataib Hizbullah örgütü ise ABD ve Suudi Arabistan'a yanıt vereceklerini, Bağdat hükümetine karşılık vermeleri için bir hafta süre tanıdıklarını açıkladı.

Washington-Tahran hattında çatışmasızlık bitti... Bu kez ilk saldırı İran’dan

20 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerindeki karargahların hedef alındığı belirtildi. Örgüt, saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını duyurdu. Irak Başbakanı Ali Zeydi ise gelişmeler üzerine Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırırken, bugün Suudi Arabistan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti iptal etti. İran da saldırıyı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. İran'ın kuzeybatısındaki Piranşehr sınırı yakınlarına da dün saldırı düzenlendi.

BİLGİ NOTU

Haberin Devamı

Suudi Arabistan önceki akşam doğu bölgesindeki petrol tesislerine İran destekli milisler tarafından Irak topraklarından birkaç İHA fırlatıldığını ve sözkonusu İHA’ların düşürüldü ğünü açıklamıştı. Irak cephesi ise iddiaların “uydurma” oldu ğunu savunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İran#Devrim Muhafızları

BAKMADAN GEÇME!