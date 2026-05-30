Washington Tahran arasında ‘anlaşma savaşı’

Son günlerde taraflar arasında devam eden durağan ve çelişkili açıklamalar yerini “diyalog savaşına” bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump dün yeni bir açıklama yaparak “anlaşmanın çok yakın olduğunu” yineledi. Trump, Beyaz Saray’da müzakere sürecine ilişkin nihai kararı değerlendirmek üzere danışmanlarıyla bir araya geleceğini duyurdu. Ancak Tahran yönetimi Trump’ın ‘anlaşma’ iddialarını yalanladı.

HÜRMÜZ AÇILACAK

Trump söz konusu anlaşma içeriğine dair, İran’ın nükleer silaha asla sahip olmamayı “kabul etmesi” gerektiğini, Hürmüz Boğazı’ndan ücretsiz geçiş sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca Tahran’ın bölgede kalan mayınları derhal kaldıracağını veya imha edeceğini kaydetti. ABD Başkanı, Hürmüz’deki deniz ablukasının da kaldırılacağını ve bu nedenle bekleyen gemilerin dönüş sürecine başlayabileceğini ifade etti. Müzakerelerin en kritik başlıklarından biri olan zenginleştirilmiş uranyum meselesine de değinen Trump, söz konusu materyalin “ABD tarafından, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yakın koordinasyon içerisinde çıkarılarak imha edileceğini” belirtti. Trump, bu süreçte herhangi bir para transferi yapılmayacağını da ifade etti. “Çok daha az önemli olan diğer konularda ise anlaşmaya varıldı” diyen Trump, son kararı vermek üzere Durum Odası’nda toplantıya katılacağını belirtti.

‘HENÜZ ANLAŞMA YOK’

Bu arada İran cephesi Trump’ın “anlaşmaya yakınız’”açıklamalarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “ABD ile henüz bir anlaşmaya varılmadığını ve Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin İran ve Umman tarafından kararlaştırılması gerektiğini” belirtti. Hürmüz’e komşu kıyı ülkeleri olan İran ile Umman, bir süredir boğazdan geçiş koşulları gibi konularda yeni bir mekanizma belirlemek üzere müzakereler yapıyor. İran’ın müttefiklerini de askeri saldırılarla tehdit etmekten çekinmeyen Trump birkaç gün önce, Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konusunda İran ile uyumlu hareket eden Umman’ı “havaya uçurmakla” tehdit etmişti.

İRAN MEDYASI: SAHTE ZAFER

İran basını da Trump’ın “anlaşma yakın” iddialarını “sahte zafer” diye nitelendirdi. İran’ın Tasnim Haber Ajansı, taslak metnin şu ana kadar yayınlanan versiyonlarının “doğruluktan yoksun” olduğunu ve son birkaç gün içinde değiştiğini belirtti. Fars Haber Ajansı, Trump’ın “yalanlarla örülü” anlaşmayı “zafer adımı” niyetine kullandığını iddia etti. Ajansa konuşan kaynaklar, Trump’ın uranyum ve Hürmüz Boğazı’na yönelik verdiği detayların taslak anlaşmada yer almadığını kaydetti.

KARARA VARILAMADI

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlere göre, toplantıda herhangi bir sonuca ulaşılmadı. New York Times gazetesinin üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump, Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda yaklaşık iki saat süren görüşmeden, İran ile anlaşma taslağına ilişkin herhangi bir karar almadan ayrıldı.