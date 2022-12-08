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Washington Suriye’de YPG’den vazgeçmiyor

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#ABD#Türkiye#Suriye Demokratik Güçleri
Washington Suriye’de YPG’den vazgeçmiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:00

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, yetkililere dayandırdığı haberde, ABD’nin Türkiye’yle artan gerilime rağmen, ana omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’yle (SDG) kara operasyonlarına tamamen geri döneceğini yazdı.

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WP’ye konuşan üç Amerikalı yetkili, Türkiye’nin Suriye’ye kara operasyonunu bu ay başlatabileceğini söyledi. ABD, Türkiye’nin harekât hazırlıkları üzerine operasyonları sınırlamıştı.

‘ENDİŞE DUYUYORUZ’

ABD askeri sözcüsü Albay Joseph Buccino yaptığı açıklamada, “Suriye’de güvenlik ve istikrarda zorlu kazanımları tehlikeye atabilecek herhangi bir eylemden endişe duyuyoruz. Ayrıca, birliklerin çoğunu geri çektiğimiz bir yerde deneyimli, tanınmış ve güvenilir ortaklarımız SDG’nin güvenliğinden de endişe duyuyoruz” dedi. WP, Suriye’ye yaklaşık 900 ABD askeri konuşlandırıldığını yazdı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası kara harekâtı ile ilgili taraflara gerilimi azaltmaları çağrısını yineledi. Price, “DEAŞ’ı yenmek için çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit eden son hava saldırıları dahil, Suriye’nin kuzeyinde artan eylemlerden endişe duymayı sürdürüyoruz” dedi.

 

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#ABD#Türkiye#Suriye Demokratik Güçleri

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