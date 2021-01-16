Washington savaş kampına döndü

ABD’de yaklaşık 21 bin ulusal muhafız, ülkenin yeni başkanı seçilen Joe Biden’ın 20 Ocak Çarşamba günü yapılacak yemin töreninde güvenliği sağlamak üzere başkent Washington’a konuşlandırıldı. Kongre binası önünde gerçekleştirilecek tören için şu anda Afganistan ve Irak’ta konuşlandırılmış Amerikan askerlerinin yaklaşık dört katı Ulusal Muhafız şimdiden hem bina içinde hem de dışında karargâh kurdu. Başkan Donald Trump’ın 2017’deki yemin töreni için 8 bin Ulusal Muhafız görevlendirilmişti.

FBI UYARISI SÜRÜYOR

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Kongre binası işgalinin ardından Biden’in yemin töreni olmak üzere ülke genelinde şiddet eylemleri bekledikleri konusunda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i uyardı. FBI Direktörü, Pence’e verdiği güvenlik brifinginde, ölümcül potansiyelli tehditler bulunduğunu belirterek, çarşamba günü yemin töreninin güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Wray, “Önümüzdeki günlerde Washington ve ülkenin dört bir yanındaki devlet binası ve görevlilerine karşı potansiyel silahlı şiddet eylemleri konusunda endişeliyiz” dedi.

BIDEN TRENDEN VAZGEÇTİ

Güvenlik kaygısı sebebiyle Joe Biden’ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington’dan başkente Amtrak treniyle gelmeyeceği belirtildi. 36 yıllık senato kariyeri boyunca tren yolculuğunu tercih eden Biden, Başkan Yardımcısı olarak görevdeki son gününde Washington’dan memleketine trenle dönmüştü. Başkentte bazı caddeler trafiğe kapatılırken, özellikle Kongre binasına yakın bölgelerde cuma gününden itibaren otoparklar kapatılacak. Pazar günü yapılması planlanan yemin töreni provası da güvenlik endişeleri nedeniyle pazartesi gününe ertelendi.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR

Kongre binası civarında görev yapacak olan Ulusal Muhafızların uzun namlulu silah, diğer muhafızların da bellerinde tabanca taşıyacakları belirtildi. Ulusal Muhafızlar güç kullanımı konusunda çok sıkı angajman kuralları kapsamında görev yapıyor.