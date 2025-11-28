Washington saldırısının faili Afgan çıktı... Saldırganı ülkeye ABD getirmiş

Haberin Devamı

ABD, önceki gün başkent Washington’da devriye gezen iki Ulusal Muhafız askerine yönelik silahlı saldırıyla sarsıldı. Beyaz Saray’a yakın mesafedeki Farragut West metro istasyonu yakınlarındaki saldırının şüphelisinin Afgan kökenli bir mülteci olduğu açıklandı. Hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Sarah Beckstrom ve 24 yaşındaki Andrew Wolfe’un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, ABD Başkanı Donald Trump “terör suçu” olarak tanımladığı saldırının ardından Afganistan’dan tüm göç işlemlerini askıya aldı.

‘HEDEFLİ’ HAREKET ETMİŞ

Saldırı çarşamba günü yerel saatle 14.15 civarında, Beyaz Saray’a yakın 17’inci Cadde ile I Caddesi’nin kesişimindeki metro istasyonu etrafında yaşandı. Turistlerin ve ABD hükümeti çalışanlarının yoğun olarak bulunduğu işlek bölgedeki gördü tanıkları, saldırganın bir köşeden çıkarak silahını kaldırdığı, askerlere ateş açtığı ve askerlerin karşılık vermesiyle saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini aktardı. Her iki Ulusal Muhafız askeri ve saldırgan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Amerikan basınına konuşan polis yetkilileri saldırganın “hedefli” hareket ettiğini belirtse de terör şüphesi olup olmadığı ya da saldırganın hangi saiklerle hareket etmiş olabileceğine dair bir yorumda bulunmadı.

Haberin Devamı

CIA’YE ÇALIŞMIŞ

Olaydan kısa süre sonra saldırganın Rahmanullah Lakanwal isimli 29 yaşında Afganistan uyruklu bir erkek olduğu açıklandı. Saldırganın, aracıyla ülkeyi bir uçtan diğer uca kat ettiği ve Washington’u seçtiği kaydedildi. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırganın, ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesi sonrasında Biden yönetimi tarafından başlatılan ‘Operastions Allies Welcome’ programı kapsamında 8 Eylül 2021’de ABD’ye geldiğini duyurdu. Söz konusu program, ABD’nin Afganistan’daki varlığı sırasında ABD ordusu ve güvenlik teşkilatlarına yardım eden Afganlar ve ailelerinin ABD’ye güvenli geçişini öngörüyordu. ABD basınında, Lakanwal’ın, 10 yıl boyunca Afgan ordusunda görev yaptığı, özellikle Kandahar’da ABD Özel Kuvvetleri ile birlikte çalıştığı bilgileri yer aldı. 2024’te iltica başvurusunda bulunan Lakanwal’ın bu yıl nisan ayında Trump yönetimi tarafından başvurusunun kabul edildiği aktarılırken, ABD Başkanı ise saldırıdan selefi Biden ve yönetimini suçladı.

Haberin Devamı

‘BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEK’

Saldırının ardından Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, “hayvan” olarak nitelendirdiği saldırganın “çok ağır bir bedel ödeyeceğini” söyledi. Daha sonra Florida’daki Mar-a Lago golf kulübünden bir açıklama yayımlayan Trump, saldırganın “yeryüzündeki cehennem deliği” olarak adlandırdığı Afganistan’dan geldiğini belirterek, “terör eylemi” olarak tarif ettiği olaydan Biden yönetiminin göçmen politikasını sorumlu tuttu. ABD Başkanı, ”Biden döneminde Afganistan’dan ülkemize giren her bir yabancıyı yeniden incelemeli ve buraya ait olmayan veya ülkemize fayda sağlamayan herhangi bir yabancının ülkeden sınır dışı edilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıyız” diye konuştu. Trump konuşmasında Minnesota’daki Somalili göçmenleri de hedef alan açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İsrail el kaldırıp teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti Haberi görüntüle

Taliban’ın 2021 Ağustos ayında Kabil’i yeniden kontrol altına almasının ardından ABD ile işbirliği yapan binlerce Afgan tahliye edilmişti.

GÖÇ İŞLEMLERİ DURDURULDU

Trump’ın açıklamalarının hemen ardından ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) dairesi, Afgan uyruklulara ilişkin tüm göçmenlik başvurularının “süresiz olarak durdurulduğunu” duyurdu. Trump yönetiminin ayrıca Biden döneminde ülkeye kabul edilen tüm mültecilerin, özellikle de Afganların yeniden mülakata alınması ve incelenmesi için harekete geçtiği bildirildi. Ayrıca Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırının ardından başkente 500 ek Ulusal Muhafız askeri sevk edileceğini duyurdu.

BİLGİ NOTU:

Haberin Devamı

ABD ordusu 31 Ağustos 2021’de Afganistan’dan çekilmişti. ABD ile çalışan Afganların can güvenliğini sağlamak amacıyla Biden yönetiminin başlattığı ve bir yıl süren kabul programı kapsamında yaklaşık 77 bin Afgan, ABD’ye kabul edildi.